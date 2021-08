Megvan, mikor érkezik a méregdrága A Gyűrűk Ura-sorozat

Befejezték az első évad forgatását Új-Zélandon.

Jó ideje lehet tudni, hogy az Amazon igencsak nagy téttel száll be a blockbuster-sorozatok versenyébe: a brutálisan drága A Gyűrűk Ura-sorozattal szeretné kitölteni a Trónok harca után maradó űrt. Ennek léptékéről elég annyit tudni, hogy az első évadra 465 millió dollárt szántak, ami még a Trónok harca-finálé költségvetésének is sokszorosa.

A hírek szerint augusztus elején le is zárult az első évad forgatása Új-Zélandon, az Amazon pedig most bejelentette a premierdátumot is:

2022. szeptember 2-án mutatják be az első részt, onnantól pedig hetente debütálnak majd az újabb epizódok.

Emellett egy képet is közzétettek a sorozatból, ez fent látható, sok dolog nem derül ki belőle, cserébe megcsodálhatunk rajta egy középföldei naplementét. A projektnek egyelőre nincs hivatalos címe, és a történetéről is csak annyit lehet tudni, hogy évezredekkel A Gyűrűk Ura és a Hobbit cselekménye előtt játszódik majd. A következő egy év során a készítők majd nyilván elkezdik csepegtetni az információkat.