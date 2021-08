Meghalt az egyik legismertebb indián színész, Saginaw Grant

85 éves korában meghalt Saginaw Grant színész. Az őslakos szauk és meszkvaki nemzetek egyik legnagyobb törzse, a szakivaki tagjaként és tiszteletbeli vezetőjeként számos filmben és tévésorozatban játszott a nyolcvanas évek végétől – írja az AP.

Grant az oklahomai Pawnee-ban született. Fiatalon harcolt a koreai háborúban, és csak későn, egy Chrysler-reklámban kapott szerepe után fedezték fel a filmesek. A kilencvenes évektől kezdve játszott olyan sorozatokban, mint Az ifjú Indiana Jones kalandjai, a Harts of the West, újabban az American Horror Story és a Breaking Bad. Filmekben is feltűnt: a Szürke Bagoly, A leggyorsabb Indian, A magányos lovas mellékszerepeit alakította.

Számos rendezvényen képviselte az amerikai őslakosokat, különös tekintettel az indián veteránokra. Szerdán, álmában hunyt el egy hollywoodi idősotthonban.