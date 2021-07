Ezek a legjobb magyar éttermek – a szokásosnál több helyet neveztek meg (x)

Szinte teljesen megtelt a Várkert Bazár hétfő este, arra várva, hogy kiderüljön, az az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkaluz szerint mely éttermek voltak az év legjobbjai, és ezen belül is, melyik a legjobb. A fő tesztelő idén is Fausto Arrighi, aki korábban a Michelin-nek dolgozott, az olasz kalauz vezetője is volt, és életében több ezer éttermet tesztelt le.

Nem minden volt azonban a szokásos, eleve nem nyáron, hanem év elején szokta az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkaluz az év legjobbjainak rangsorát közölni, és ez csak az egyik jele volt a pandémiának, és annak a hatásai közül a gasztronómiára. Nehéz év van mögöttünk, a legjobb éttermek közül is bezárt pár – mondta el az est műsorvezetője, Pindroch Csaba. A világjárvány egy másik hatása a gálára, hogy egy újabb elismerést vezettek be, a Fair Play Díjat, amit annak az étteremnek osztottak ki, aki a munkavállalóiért a legtöbbet tette a vírushelyzetben. Illetve még egy újdonság volt a 2004 óta létező díjátadónál (amely hat éve ugyanazt a független értékelési rendszert használja, és amellyel a nemzetközi elvárásokat is figyelembe veszik): a legjobb 10 étterem idén 12 éttermet jelentett, és így bekerülhetett két olyan étterem is, amely professzionális konyhát visz, de lazább szervizzel. A legjobbak közé három vidéki éttermet találhatunk, ennyit eddig még sosem. A Top12 pedig: A Laurel Mede Ádám vezetésével. Nagyon fiatal, de annál tehetségesebb gárda, átlagéletkoruk 30 alatt van. A Dudás testvérek által vezetett Anyukám mondta étterem. Az encsi olaszok, akik a magyar és az olasz konyhában is otthon érzik magukat. Nyíri Szása és Kanász László séf által irányított Arany Kaviár, amely már több mint 30 éve várja vendégeit Budán, most éppen például a Golden Season menüjükkel. Az esztergomi Bistro 42, ahol a St. Andrea korábbi séfje, Barna Ádám kínálja az általa megálmodott újkori magyar gasztronómiát. Az Essência szintén új szereplő, a Costes Downtown korábbi séfjének, Tiago Sabarigónak és feleségének, Jenei Évának étterme. Nem meglepő, hogy portugál és magyar fogásokat találunk étlapjukon, az „Otthon” és „Itthon” menüjükön, amelyen megfér egymás mellett a túrógombóc és a tengeri fogás. A Pasztell különlegessége, hogy annak résztulajdonosa a két Michelin-csillagos olasz séf, Nicola Portinari, nála tanult Erdei János Olaszországban, aki most itthon olasz-magyar konyhát visz a helyen. A tatai Platán Gourmet. Fura is lenne, ha Pesti István lemaradna egy toplistáról. A Platán már korábban is a Tatára látogatók egyik fő célpontja volt, azóta azonban kettévált, a kifinomultabb Platán Gourmet csak idén nyitott. A Széll Tamás–Szulló Szabina páros egyik étterme, a komolyabb Stand, amit megnyitása után nem sokkal már egy Michelin-csillaggal méltattak. Ha már Széll és Szulló, akkor a „kistestvér”, a bisztró Stand25-öt is itt említjük meg, hiszen annak is sikerült bekerülni a legjobbak közé, szintén magyar konyháról van szó, de „felesleges újragondolások nélkül”, ahogy az a gálán elhangzott. Ha már Michelin, a Borkonyhával csillagos Sárközy Ákos vezette Textúra is a legjobbak közé került. Jelenleg a Textúra van nyitva Sárközyék egymással srégen szemben levő éttermeiből, vagyis a Borkonyha jelenleg még csak desszert étterremként üzemel egészen augusztus végéig. Ha pedig Sárközy, jöjjön zsűrikollégája, Rácz Jenő, aki – az eddig a Costesekkel a toplistára kerülő – Gerendai Károllyal megnyitotta a legséfközpontúbb budapesti helyet, egyfajta gasztrószínházat, a Rumour by Rácz Jenőt. Az étteremben a séf minden vendéggel az első falattól az utolsóig közvetlen kapcsolatban van egy vacsoránál. A nordic stílus hazai zászlóshajója, a Tóth Szilárd vezette Salt is felkerült a listára, és ezzel az északkelet-magyarországi ételek újrafogalmazásai is. A Top10, illetve Top12 kihirdetése után érkeztek a különdíjak, amiből tízet osztottak ki: Fenntarthatósági Díj: a környezettudatosságot a középpontba állító Salt és Tóth Szilárd kapta meg. Az Év Ifjú Séftehetsége: Mede Ádám, ő volt tavaly is ennek a díjnak a díjazottja, de azóta nem igazán maradt ideje bizonyítania tehetségét. Az Év Alternatív Vendéglátóhelye: Pizza, kávé, világbéke. Az encsi Anyukám mondta-s Dudás testvérek helye, illetve most már kettő, mert Miskolc után Debrecenben is megnyitottak. Az Év Cukrászdája: ismét a Mihályi Patisserie Mihályi László vezetésével. Életműdíj: a Városligeti-tónál már mintegy 30 éve megtalálható Robinson étterem tulajdonosa, László Árpád kapta meg ki idén. Az Év szerethető étterme: a korábbi életműdíjas Rosenstein Tibor és a Rosenstein étterme érdemelte ki idén. Ugyanők kapták meg az újonnan létrehozott Fair Play Díjat is, mert a járvány alatt próbáltak minél többet megtenni a munkavállalóikért. A díjat az étterem másik arca, Rosenstein Tibor fia, Róbert vette át. Az Év szervizembere: harmadszorra is a miskolci Avalon Ristorantétől Bajusz Gergely. Az Év legjobb vidéki étterme az új koncepcióval jelentkező Paltán Gourmet lett. Az Év ígéretes étterme díjat az éppen hogy megnyitott Spago by Wolfgang Puck kapta, az osztrák születésű Puck a világ gasztronómiájának egyik sztárja, ő vezényli le immár több évtizede az Oscar-gálák vendéglátását is egyebek mellett. Végül megnevezték az Év éttermét is, amely nem lett más, mint a Stand, amely már harmadik lakalommal nyeri el az Audi-Dining Guide Az Év Étterme Díját. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2018-as megnyitásuk óta mindig ők viszik el ezt a díjat.