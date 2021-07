Egymillió dollárt költött koronavírus-tesztre a cannes-i filmfesztivál

Komolyan vették a biztonságot.

Hétvégén zárult a cannes-i filmfesztivál, amit egy év kihagyás után idén újra sikerült megtartani. A szervezés nem volt könnyű, komolyan vették a járványügyi biztonságot. A Variety például azt írja, hogy a szervezők egymillió dollárt, vagyis több mint 300 millió forintot költöttek koronavírus-tesztekre, amiket ingyenesen bocsátottak a fesztivál 28 ezer látógatója rendelkezésére. Az Európai Unióból érkezőknek ugyan nem volt kötelező a tesztelés, elég volt egy oltási bizonyítványt felmutatni, de így is többen féltek attól, hogy a Delta-variáns elszabadulhat és a filmes mustra gócponttá válhat. Ennek egyelőre nincs nyoma. Még arról is voltak pletykák, hogy Emmanuel Macron bezáratja a fesztivált, de ez is alaptalannak bizonyult: a kulturális rendezvényekre vonatkozó szigorú szabályozásokat csak a rendezvény vége után vezették be Franciaországban. A fesztivál elnöke, Thierry Frémaux, lelkesen nyilatkozta, hogy megfelelő ritmusérzékkel, és felelős előírásokkal tartották meg a fesztivált, ami így majdnem a normális keretek között folyhatott.

Azért volt, akinek így is meghiúsította első fesztiválozását a járvány. Léa Seydoux például, akinek három filmjét, többek között az Enyedi Ildikó rendezte A feleségem történetét mutatták be, az utolsó pillanatban mondta le cannes-i útját.