Vanessa Redgrave helyett Faye Dunaway szerepel Kevin Spacey nagy visszatérésében

Faye Dunaway is szerepelni fog Franco Nero The Man Who Drew God című filmjében, melyben Kevin Spacey négy év után tér vissza a képernyőre. Az olasz bűnügyi drámában, melyben Spacey egy pedofíliával alaptalanul megvádolt nyomozót alakít, Dunaway az eredetileg Vanessa Redgrave által eljátszott karaktert alakítja majd, írja a Variety.

Május végén derült ki, hogy Nero felesége, Redgrave nem kíván együtt szerepelni Spacey-vel. Nero és Redgrave személyes kapcsolata ellenére a színész elhatárolódott a projekttől, de a rendező továbbra is készül a produkcióra. Nero a projekt kapcsán elmondta, remek színésznek tartja Spacey-t, és nagyon örül, hogy a színész elvállalta a szerepet. Spacey nem kommentálta a visszatérésével kapcsolatos híreket.

Kevin Spacey 2017-ben tűnt el a szakmából az után, hogy a Weinstein-ügy farvizén megszületett metoo-ügy során több mint húsz férfi vádolta meg szexuális zaklatással az egykor Spacey által vezetett londoni színház, az Old Vic dolgozói, fellépői közül. A színész a mai napig tagad minden ellene felhozott vádat. Ennek ellenére az eset nyomán bukta a szerepét a Kártyavár című Netflix-sorozatban, Ridley Scott pedig egyenesen törölte, és más színésznek, Christopher Plummernek adta jeleneteit A világ összes pénze című filmjében, aki egyébként Oscar-jelölést kapott az alakításáért.

Louis Nero, a The Man Who Drew God producere elmondta, hogy a forgatás a múlt héten ért véget, és várhatóan szeptemberre készül el a film. Hozzátette, annak ellenére, hogy kétségei vannak, Hollywood készen áll-e a kegyvesztett színész visszafogadására, bízik benne, hogy a film könnyen eladható lesz és kíváncsiak lesznek rá.