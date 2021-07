Meghalt Richard Donner, a Superman és a Kincsvadászok rendezője

91 évesen hétfőn elhunyt Richard Donner, a Superman és a Halálos fegyver és a Kincsvadászok című filmek rendezője, írja a Deadline. A bronxi születésű Donner televíziós produkciók rendezésével kezdte a pályafutását, mint az Alkonyzóna vagy a The Man From U.N.C.L.E. Első, X-15 című filmjét 1961-ben készítette, de az áttörést 1976-ban az Ómen című film hozta, ezzel futott be Hollywoodban, melyet az 1978-as Superman követett. Donner producerként is tevékenykedett, ő lett a producere a Szabadítsátok ki Willyt! és Az elveszett fiúk című filmeknek később.

Steven Spielberg a Varietynek úgy nyilatkozott Donnerről, hogy nagyon tehetséges volt számos műfajban.