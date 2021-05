Hollywoodi kasszasikerekkel indul a nyári moziszezon Észak-Amerikában. A pandémia után újranyitó multiplexekben a Halálos iramban új epizódját, Az öngyilkos osztagot és a Fekete özvegyet is láthatják majd a nézők. A tavaly március óta zárva tartó mozik üzemeltetői azt remélik, hogy a régóta várt produkciók, a légkondicionált, kényelmes mozitermek, az óriás vetítővásznak és a mozizás közös élménye visszaédesgeti a streamingszolgáltatásokhoz hozzászokott közönséget.

A nyári moziszezon, mely az utóbbi években májustól szeptemberig nyúlt, rendszerint a teljes évi mozis bevétel 40 százalékát hozta, több mint 4 milliárd dollárt (1150 milliárd forint). A tavaly nyári jegyeladások azonban 96 százalékkal visszaestek a 2019-es bevételhez képest, és mindössze 176 millió dollárra (50 milliárd forint) rúgtak. Bár a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos enyhítésének köszönhetően számos mozi már kinyitott Észak-Amerikában, a szakértők szerint az idei nyár lesz a valódi próbája annak, hogy a nézők filmnézési szokásai milyen mértékben változtak meg.

Sok szempontból a mozis forgalmazási naptár a tavalyi nyár bepótlásának tekinthető. Egy sor filmre már egy éve vár a közönség, köztük John Krasinski Hang nélkül 2. című thrillerére, melyet május 28-tól vetítenek Észak-Amerikában. Lin-Manuel Miranda In the Heights – New York peremén című musicalfilmje június 11-től kerül a mozikba, a Halálos iramban 9. június 25-től, a Marvel Fekete özvegy című szuperhősfilmje július 9-től, James Gunn Az öngyilkos osztag című akciófilmjét pedig augusztus 6-tól láthatja az amerikai közönség.

A blockbusterek mellett olyan csemegék is várják a nézőket nyáron, mint Peter Jackson The Beatles: Get Back című dokumentumfilmje, továbbá számos családi film, mint a Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő, a Hotel Transylvania: Transformania vagy a horrorrajongóknak szánt Démonok között 3. – Az ördög kényszerített és a Don’t Breathe 2.

Az Artúr király legendáját újragondoló The Green Knight című fantáziafilmet Dev Patel főszereplésével július 30-án mutatják be Matt Damon Stillwater című drámájával együtt, M. Night Shyamalan Idő című új thrillerjét pedig már július 23-tól megnézheti a közönség a mozikban. Ryan Reynolds a Sokkal több mint testőr 2. című akcióvígjátékkal tér vissza a moziba június 16-án, augusztusban pedig a Free Guy című sci-fi akciófilmjére is beülhetnek a nézők.

A mozis visszatérés ellenére több nagy hollywoodi stúdió, köztük a Warner Bros. és a Disney folytatja a hibrid forgalmazást. A Warner az HBO Max előfizetőinek is elérhetővé teszi az In the Heights, Az öngyilkos osztag és a Space Jam – Új örökség című produkcióit a mozis forgalmazás mellett, a Disney Plus pedig műsorára tűzi a Szörnyella, a Fekete özvegy és a Dzsungeltúra című filmeket.

A filmesek ugyanakkor a mozis élményt hangsúlyozzák.

Alig várom, hogy újra beüljek egy moziba egy csapat emberrel, és filmeket nézzek. Ez az igazi öröm az életben. A mozi varázslatos hely számomra gyerekkorom korom óta

– mondta James Gunn.

(MTI)