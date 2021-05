Meghalt Tawny Kitaen színésznő, számos nyolcvanas évekbeli videoklip szereplője

59 éves korában elhunyt Tawny Kitaen, eredeti nevén Julie Kitaen színész, modell, a nyolcvanas évek számos videoklipjének szereplője, írja a Variety. A lap infomráicói szerint Kitaen halálának oka nem ismert.

Az 1961-ben, a kaliforniai San Diegóban született Kitaen 1983-ban debütált a rockvilágban, amikor a RATT nevű heavy metal zenekar allbumának borítóján megjelent. Kitaen az együttes Back for More című videoklipjében is szerepelt, majd a Whitesnake 1987-es Here I Go Again című számához tartozó klipben is feltűnt.

Nem ez volt az egyetlen Whitesnake-klip, melyben Kitaen látható volt, a Still of the Night, az Is This Love és a The Deeper the Love című számokhoz tartozó klipekben is szerepelt. A színész 1989-ben férjhez ment az együttes énekeséhez, David Coverdale-hez, akivel házasságuk 1991 -ig tartott.

Ebben az időben Kitaen színészi munkáira is koncentrált, ő alakította Tom Hanks barátnőjét az 1984-es Legénybúcsú című vígjátékban, de szerepelt a Démoni játék című sorozatban, valamint a White Hot és a Dead Tides című filmekben. Az utóbbi években több valóságshow-ban is feltűnt, például a The Surreal Life, a Botched és a Celebrity Rehab with Dr. Drew című műsorokban.

Kitaen régóta drogproblémákkal küzdött, melyről a Celebrity Rehab című műsorban is beszélt. Itt mondta el többek között azt is, hogy többször is összetűzésbe került a törvénnye, 2006-ban kokainbirtoklásért, 2009-ben pedig drog befolyásoltság alatti vezetés miatt emeltek ellene vádat.