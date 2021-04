Semmi sincs jól? Tíz vers a mai Magyarországról

A magyar költészet napján tíz fiatal (1990 után született) költőtől kértünk egy-egy verset. Csak annyit kérdeztünk tőlük, hogyan érzik magukat ma Magyarországon.

Biró Krisztián: Dzsenga

Éveket bepótolni egy félig teli ágytál

mellett: így képzelem az optimizmust.

A sok gumitalpú várakozás

nyilván kikezdi a padlót. A csoszogó

kulcscsomók, az ápolók cigiszünete.

Mi bírja el a lehajtott fejeket ott?

Mennyit süllyedhet alattuk egy emelet?

A kórházi folyosók előbb-utóbb

alagutak lesznek. Tarkómon metró.

Mielőtt felszállok, kettőt lépek

a mozgólépcsők felé.

Pedig most tényleg nem kerestem

kibúvókat. Visszajáróért nyúltam

az automata aljához, és csak úgy

ott volt a tízforintosok között.

Ez a pohár kevésbé műanyag,

mint a kávé benne – ilyeneket

mondok majd, ha ébren leszel.

Most láttam a napelemeket

az utcánk mellett.

Tudják ezek, hogy az egész falu

szeméttel tüzel telente?

Fel sem kell nézned hozzá,

elég, ha beleszagolsz:

a mi égboltunk poliészter.

Beszélni fogok, hogy ne

kérdezhess. Mi tartott ilyen sokáig?

Költő voltam Budapesten.

Évekig csak mostam magamra,

hátha kijön a pólóimból a kórház

szaga. De bárhol is nyitottam meg

egy csapot, ott voltatok benne ti,

a klór és a menetszél.

Egy újlipóti albérletig cipeltem fel

a BorsodChemet.

Szájpadláshoz szorítva, milligrammról

milligrammra.

Bocsánat, de nem érek haza.

Nem mosom meg az arcom

egy kórházi mosdóban. És nem

megyek be hozzád utána

azzal, hogy nincs semmi baj.

Pedig mi más lenne egy

költő feladata manapság? Fáradó

tüntetőket keltek fel a Déliben.

(Eldorádó ostroma, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2020.)

Borda Réka: Amelyben a lírai én elszámol önmagával

Egy, megérett a gondolat, hogy felnézek a képernyőről,

és nem káprázik a szemem. Hónapok óta kora reggeltől

késő estig dolgozom, ebédelni csak néha, pár szelet pirítóst.

Hogy híztam mégis, inkább hagyjuk.

Kettő, csipkebokorvessző fúrja az oldalam:

mennyi elszalasztott fogantatás egyetlen percben.

Három, te vagy a párom, kizsigerelés. Csak lennél annyira

kellemes, hogy elhiggyem, rám kényszerítenek.

Ez túlságosan lányos, jelenti ki az ügyfelem,

és elfelejt fizetni nekem.

Négy, tejet öntök, a tüskés vádlimat simogatom,

és elhallgatom a telefonban,

ahogy anyám hiányolja az unokákat.

A boldogság nem az, hogy miben,

hanem hogy kiben hiszel. Sípol a vonal,

ketyeg az óra.

Öt, leszáll a köd, és elszégyellem magam,

amiért a méhem egy üres lakás. Itt jól mutatna

egy kisautó, ott egy egész életnyi önfeláldozás.

Hat, hasad a has, tolonganak benne

az elhajtott családok, és én mégis rémisztően éhes

vagyok. Felkelek, pirítóst kenek, gépelek.

Most jöhet a hét, hogy sárosak a napok,

mert összekoszol a munka,

aztán a nyolc, hogy lakatlan a —

Kilenc, felkelek, dolgozom, alszom,

és tíz, megint este tíz.

(Pannon Tükör 2021/1.)

Imre Ábris: Kényszerzubbonyba bújtatott fák

Sápadt, öltönyös emberek lepték el a kertet. Apám ideges volt, hogy nem tudja lenyírni miattuk a füvet, buszbérleteket és személyi igazolványokat követeltek. Nem tudtam, mit gondoljak, hiszen mi is ruhát hordunk, és a bevásárlóközpontokban időnként a rákos gyerekeknek átlátszó műanyaggömbbe gyűjtött pénzt kívánom a legjobban. Szavunkra nem hallgattak, a kitoloncoláshoz pedig kevesen voltunk, hagytuk, hogy ténferegjenek. Csupán katatón beszédük állandó mormolása zavarta a mindennapokat. Apám úgy döntött, megszelídíti őket, felállított egy automatát a bejárat előtt, amiből sorszámot lehetett húzni. Egy idő után mindannyian a kertben ültünk, gyűrött papírfecnijeinket szorongatva. Szerencsénkre nyár vége felé járt, az éjszakák langyosak, eső esetén pedig be lehet húzódni a nagy diófa alá. A hosszúra nyúlt várakozás közben anyám rájött, hogy a szeletemberek kiváló tüzelőanyagként szolgálnak, és hamvaikból szappant készíthetünk. Ruházatukat ki-ki használta igénye szerint, fogaikból nyakláncot fűztem. Házunk önálló gépezetté alakult, csak be kellett dobnunk a meszeltarcúakat az ablakon, és már érkeztek is a felporciózott csomagok a kéményen át. Ez az igazi ökonómia, gondoltuk, és megveregettük a vállunk. Az elégedettség azonban nem tartott soká, kezdett fogyni az emberanyag, gyanússá vált, hogy valójában csak a fák tenyésztenek minket, hogy aztán rothadó testeinkből táplálhassák szervezetüket. Megalakult az államrendőr, apám falat épített, hogy elhatároljon minket a kerítéstől, kamerákat szerelt fel, és kihallgatásokat tartott földbe vájt odújában. Azonban jött az utasítás fentről: százszor leírni az adóbevallásunkat, mert nem fizettünk tizedet a Peeping Burgernek. A közvetítési jogokért még versenyben a CNB, a BNC, az NCB és a BCN, de az adataink fölötti rendelkezés biztosan nadirigo87-et illeti. Tegnap éjjelre nyolcan maradtunk. Ahogy öltönyeinkben a tűz körül aludtunk, arra ébredtem, hogy anyám beszél hozzám álmában. Órák vannak a falon, és én mennyi helyen aludtam már, ez borzasztó, dadogta, közben egyik kezével még ekkor is legyezte a parazsat. Eldöntöttem, hogy bemászom a házba, hátha a magam képére tudom formálni a gépezetet. Az épület gyomráig vezető alagutat ástam, innen irányításom alá vonva a rendszert, elkezdtem bekebeleztetni mindent, ami körülvesz. Szeretnék nálam lenni.

(Itt jelenik meg először.)

Kállay Eszter: találkozás magunkkal

elővettem a telefonom, hogy megtudjam, hogy vagyok,

végigpörgettem az appot, gyengéden, együttérzőn ajánlotta

fel a hirdetéseket, hogy mit vegyek meg. közben rózsaszín

képeket tolt elém, animációkat az emberi bőrről, a húsról, hogy

hogyan választják szét, varrják újra össze.

biztosított róla, hogy mellettem áll, hogy a legjobb tippeket adja, hogy

bármikor írhatok, és számíthatok a figyelmes chatelésre – ha átváltok

a fizetős verzióra, amit most épp megtehetek, egyszerűbben, mint valaha.

te hónapok óta bennem úszol, könnyű vagy, alig érzed a súlyod.

irigylésre méltó állapot, én

itt kint izzadok, válaszolok a felém repülő kérdésekre.

de a kar-, a lábtempó is munka, miért ne ismerném el, hogy milyen

fárasztó megnőni?

egyszer kerek leszel, mint egy gyümölcs. csodálom, hogy ellen tartasz

a végtelen növekedéskényszernek, ami körülvesz –

saját idődet te magad töltöd ki, nincs szükséged határidőkre,

vagy mindig tovább nyúló tervekre.

megint tanulok valamit, pedig most csak verset írok rólad.

az álmokra reggel csak homályosan

emlékszem, volt bennük végtelenség, kamaszkori helyszínek,

egy fájó igazság. te is láttad őket? ha kijöttél, megbeszéljük?

(Itt jelenik meg először.)

Körösztös Gergő: erzsébetvárosi lockdown

„Semmi sincs jól.”

(TGM Szőcs Géza halálára)

Kisüzem

nyilván hiba volt ideköltözni persze még

nagyobb hiba lett volna békeidőben

mondjuk pénzem se lett volna rá

mondjuk most sincs a Klauzál tér

valamelyik sarkán vesztem el

végleg a fejem mindegy melyiknél

úgyis körbe megyek és mindegyiknél

hagyok valami obszcén nyomot

BGE KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtár

kár hogy nem látja senki alszanak

csorgatnak szexelnek szoronganak

csak kinézni ne pedig a parknak

hazudott ketrecben járkál egy

herbálos csöves aztán ő is eldől

egy másik évben egy másik városban

vagy ha bármi más lenne megnézném

megmarad-e de itt és most nem mozdul

bennem semmi elég hogy nem bazározik

a sok geci legalább látszik hogy

baj van ez a környék nem olyan régen

még a bulinegyed volt előtte gettó

Beautality Tat2 Tatto Shop

most micsoda ha tényleg csak az

maradt az utcán akit nem engedtek be

sehova pedig a város hűlt helyéről

csak ajtókon át befelé van tovább

meg is szökött aki tehette vészhelyzet

volt nem tehetett mást ahogy

nem tehette ugyanazt sem ez

egy összeesküvés de én is engedek

Burger’s Bar Burgers and Tex-Mex

csak a pofám nagy nyolckor utolsót

harapok a padkából bosszúból

ezért az egészért a számban

hordom haza a várost

(Itt jelenik meg először.)

Mohácsi Balázs: sorsunk

tisztelet sziveri jánosnak

(1) a narancs négyzetes csillagképünk

de legalább két narancsra van szükség

önmagunkért alkalmazzuk őket

(2) végtelennek tűnő játszóterek

bár kivetik magukból a bennszülött mohát

(3) a narancssárga jelzésű rendszerek

megtestesülése fáj mert bár

a rostos bordás horizont kikapcsolható

de remegés gyülemlik a tárgyakon

miközben az uradalomban papok

kartontraktorokat tologatnak

(4) a narancs mindezek után

megduzzad és szétreped

kilendül a gyomor lerakatában

és akár a feltördelt tükör

felmegy a meghasadt égig

és apró koszorúvá keményedve

lefordul és a többivel elgurul.

(Itt jelenik meg először.)

Seres Lili Hanna: Széledők, kilépők

Temesi Ádám fotójára

„Nem kiejteni, hanem vigyázni rá.

De nem tartogatni, hanem használni.

Nem tervezgetni, remélni,

hanem élni, megélni.

Nem összekutyulni, hanem megszámolni.

Nem elengedni, hanem összeszedni.”

A Mesélő itt elakad.

Könnycsatornáiba túl sok hulladékot dobtak,

vagy úgy is mondhatnánk, arcába szétégett almás pitét.

Nyögdös, hasa hullámzik, arca eltorzul, nem tudni,

röhög, fulladozik vagy agyvérzése van.

Végül ránk néz,

szennyezett, égett hangján mond valamit,

de mi rögtön elfelejtjük.

Később előveszi újra a fotót,

figyelünk, mintha mi sem történt volna.

„Nem túlpakolni, de berakni mindent.

Nem túlsodorni, de berakni mindent.

Nem túlhúzni, de berakni mindent.

Mindent, mert a test belázasodik, kihűl, kidob magából,

kidobja a lelket és az elme magára marad.

Felejt, alkalmazkodik, behugyozik, kiköp, krákog, vigyorog.

Nem túlkáromkodni, de belerakni mindent.”

A Mesélő maszkot cserél, ami eddig volt rajta,

azt teleköpködte, teleizzadta.

Feláll, ránk néz, arca megkövült almás pite.

Villamosra száll, tudjuk, hogy bliccel,

tudjuk, hogy le fog bukni.

Elindulunk, szétszéledünk, számoljuk őket,

mintha ezért küldött volna minket el.

Mindegyik előtt megállunk.

Látjuk, a zsebeikben mennyi érme van.

Sorra vesszük, a szatyrokban mi a vagyonuk.

Elnevezzük a hajuk, a bőrük, a szakálluk színét.

Befogadjuk a testük hőmérsékletét.

Ha egy kihűlt előtt állunk, lemegy a vérnyomásunk,

de mi túléljük.

A huszadiknál megállva végre rájövünk,

hogy a Mesélőt keressük, mondja el nekünk

a megoldást.

A huszadikak ránk vigyorognak,

adunk egy-egy érmét minden hiányzó fog helyett,

a testek szaga egymáshoz préselődik.

Halljuk a Mesélő krákogását magunkban.

Nem akarjuk elfogadni, hogy felmondott,

nem akarunk emlékezni rá, hogy valamit elfelejtettünk,

amit nem volt kedve megismételni,

mert belefáradt a sulykolásba.

„Nem, hanem”, ismételgetjük,

aluljárókban, utcákban, tereken, kapualjakban.

Kivesszük a farzsebünkből, kihajtogatjuk a fotót,

amiből mindenkinek másoltattunk egyet.

Nem hunyorítani, hanem jól megnézni.

Nem túlexponálni, de belerakni mindent.

Nem kiejteni, hanem vigyázni rá.

(Megjelent a Könyves Magazinban, a Könyves Magazin és a Mastercard 20/20 című projektjének részeként.)

Simon Bettina: Boldog

Éreztem, hogy nem tudok tovább menni.

Ültem a Séta téren, küszködve.

Aztán rászántam magam, hogy belógjak

a barbakánnál egy kerthelyiség vécéjébe.

A Séta téren ültem, és küszködtem hosszú

percekig. Közben idegenek sétáltak boldogan

a fák alatt. A lombok úgy kapaszkodtak

össze felettünk, mint akik mára befejezték

a munkát, és a nap további részében

boldogok maradnak. Rajtam is átfutott a nyár

végi boldogság, amíg a fák alatt ültem. Az a néhány

perc küszködés annyira hosszúnak tűnt, hogy

szinte boldognak éreztem magam, hiszen nagyon

régóta voltam már boldogtalan,

és mert rengeteg fagylaltot ettem azelőtt,

hogy a padra kellett lerogynom.

A barbakánhoz indultam, a kukába

dobtam a maradék fagylaltot, és akkor

éppen csak hogy észrevettem, mindvégig

egy nyilvános vécével szemben szenvedtem,

és akkor mégis boldog lehettem, amíg odaértem.

(Jelenkor, 2020. július-augusztus)

Vajna Ádám: vezér

(1)

ül egy székben és bíznak benne,

hátra dől, és bíznak benne a

németek meg a svédek is, előtte

könnyű saláta, csík kokain és

kínosan fényesre csiszolt lehetőség,

és tudja, a tehetség szomjas gazella

a szavannán, és tudja, a kitartás

türelmes krokodil a nílusban, de

az élet több mint várakozás és

félelem, a tragédia pedig nem

veszteség, a vadász győzelme,

előre dől és bíznak benne

(2)

fehér ing alá fülledt karmolás

a mellkason, rezzenéstelen arc,

székekbe süppedő baráti

valagak, szia, uram, vadászat,

feleségem, amszterdam, szar ország,

kukásautó sípol az udvaron, csattog

a zászlórúd, a városhatárban mocskos,

lucskos téli köd ülepedik, őz

fázik benne, a számok rendben,

izzadságcsepp reszket a gerincen,

előbb-utóbb a nap is kisüt,

hát, nem igaz, velünk az isten

(3)

a folyosó vékony padlószőnyegén

végigkopogó magassarkú még pont

elnyom egy mélyről, mélyről, nagyon

mélyről jövő elbizonytalanodást

(4)

és kisüt a nap valóban

(Dunszt.sk)

Zilahi Anna: Fata morgana

A figyelem szívós iszamlása a fájdalom

elől játszi kergetőzésnek mutatja magát,

aminek – ne legyenek kétségeink –

része az ön-tetten-érés. A fókuszvesztés

lelepleződése még sosem szolgálta ily szorgalommal

a fókusz elvesztését – ahol minden tükröződő felület

minket ver vissza, a menekülő arcot, a semmit,

egy képet, mely végtére is egy pillanatnyi folyamat

az agyban. Lecsukódik a szem, de a kép nem ereszt.

Legféltettebb kincsem a belső visszakozás:

pazarlás, ha nem hallgattatik meg.

Mégis van, aminek egyszerűen nem lehet ellenállni.

A délibábnak, tudod, nincs ott, de belenézel a villódzásba:

a szem receptorainak extravagáns tévedése.

Belenézel abba, ami nincs ott, hogy mégis tetten érd.

Forró aszfalt, tűző nyári nap, az illúziók végül leleplezik saját magukat.

Forró aszfalton megindulni, futni valami felé, ami nem elérhető.

Hazáig futni, nem találni otthont.

A legkiszolgáltatottabb pillanatban kísért meg az, aki nincs ott.

Aki sosem volt ott. Hazatérés, mikor bizonygatnod kell,

jó vagy. Érthetetlen kritériumok alapján

nem felelsz meg. Ez a szabály, nem felelsz meg.

Hazatérés: egyszer meg fogok felelni.

Hazatérés: mondani, amit hallani akarnak.

Hazatérés: feloldódni a megfelelésben.

Hazatérés: sosem érkezni meg.

Elrántom a tekintetem a délibábról, és csak

annyit kívánok görcsbe rándult gyomorral:

lépjek oda magamhoz ott, ahol vagyok.

(Kalligram 2020. november)