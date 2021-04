Lehet, hogy Demeter Szilárd felúsztatja az A38-at a Hajógyári-szigetig

Egy kiszivárgott belső levelezés szerint eldőlt, hogy Orbán Viktor elfogadta Demeter Szilárd régóta rebesgetett ötéves könnyűzenei tervét, amelynek értelmében hatalmas változás állhat be a Petőfi TV és Rádió, illetve az A38 klub működésében is, írja a Telex.

A levél a Magyar Zenei Menedzserek Egyesületének (ZEME) belső listájára érkezett, amelyben azt írják, hogy március 31-én a szervezet elnöksége megbeszélést tartott Demeter Szilárddal. A megbeszélés összefoglalója szerint létrejön egy Petőfi Könnyűzenei Központ.

Az is kiderül belőle, hogy átalakítják a Petőfi Rádiót és TV-t, és központi szerepet kap benne az A38 is. A Petőfi TV után a Rádió is az A38 hajóra költözik, írja a lap.

A Telex azt írja, a levél szerint Demeter tényleg hasznosítja a Vizoviczki-birodalomként is elhíresült Hajógyári-sziget évek óta kihasználatlanul álló részét. A tervek szerint 3000 fős rendezvényhelyszínt alakítanak ki, lesz kiállítóterem, például egy Rockmúzeum. Próbatermeket, közösségi tereket és társművészeti helyeket alakítanak ki, de a legerősebb, hogy középtávú tervként szerepel az A38 Hajó Hajógyári-szigethez való költöztetése, ha ez kivitelezhető.