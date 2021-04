Meghalt Paul Ritter, a Harry Potter és A Quantum csendje színésze

54 évesen elhunyt Paul Ritter színész, akit a magyar közönség többek között a Harry Potter és a Félvér Herceg, valamint A Quantum csöndje című James Bond-filmből ismerhet. A Guardian hírében az áll, hogy a színész halálát agydaganat okozta.

Ritter színpadon és képernyőn is egyaránt szerepelt. Legismertebb filmes szerepei között tartják számon Guy Haines-t A Quantum csöndjében, a 2007-es Son of Rambow című brit vígjátékot vagy a Harry Potter és a Félvér Herceget, melyben Eldred Worple-t alakította. Ritter tévésorozatokban is szerepelt, mint Friday Night Dinner, A The Hollow Crown és a nálunk is nagy népszerűségnek örvendő Csernobil.