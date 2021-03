Nulla bevétel, milliós havi bérleti díj: segítséget kér a bajba került Bem mozi

A Covid-járvány mindenki életében keserves időszak, amire már mindannyian szeretnénk emlékként tekinteni, ám sokunknak ez még húsbavágó, napi küzdelmet jelent (a tények: nulla bevétel, milliós havi bérleti díj). Eddig saját erőből tettük, amire képesek voltunk. A Bem még mindig várja a nyitást és persze titeket, de egyedül már kevesek vagyunk az elkövetkező napokra, hetekre, hónapokra

– írja a Bem mozi a Facebookon. A Margit-híd budai hídfőjétől nem messze található művészmozi és kocsma is hónapok óta kénytelen zárva tartani, most pedig a rajongóktól kérnek segítséget az életben maradáshoz, támogatói csomagokkal gyűjtve pénzt. Borcsomagot vagy 2022 végéig beváltható mozibérletet lehet vásárolni, illetve adományokat is szívesen fogadnak.