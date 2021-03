A harmadik lesz az utolsó Amerikai istenek évad

Elkaszálta az Amerikai isteneket a Starz, a Neil Gaiman regényéből készült sorozatból a harmadik lesz az utolsó évad. Persze, mint azt már megszokhattuk, ez a vég valójában nem vég, a csatorna ugyanis nyitott arra, hogy az esetlegesen nyitva maradt kérdéseket egy külön sorozatban vagy filmben válaszolja meg.

A Variety úgy tudja, a kasza oka az alacsony nézettség volt, az első évadhoz képest a harmadikra 65%-kal esett vissza a nézettség. De egyébként is viharos volt a sorozat gyártása: az Amerikai isteneken a három évad alatt négy showrunner dolgozott, az első évad eredeti showrunner-párosa, Bryan Fuller és Michael Green az után távozott, hogy összevesztek a gyártó Fremantle-lel. A második évadot Jesse Alexander vette át, és Gaiman is egyre inkább bevonódott a gyártásba, ezért az első és a második évad között szokatlanul sok idő, két és fél év telt el. A harmadik évad új showrunnert kapott, Charles “Chic” Eglee-t, és ebben az évadban rúgták ki Orlando Jamest, szerinte azért, mert a karakterének „rossz üzenete volt a fekete Amerika számára”, és Marilyn Mansonnak is távoznia kellett az ellene felhozott zaklatási vádak nyomán.