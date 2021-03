Nyomozás folyik a nemi erőszakkal is megvádolt Armie Hammer ellen

A Szólíts a neveden sztárja tagadja a vádakat.

Összeomlani látszik Armie Hammer karrierje, mióta elkezdtek kiszivárogni bizarr, kannibál szexuális tartalmú üzenetei, amelyek többek között kannibál fantáziákat is tartalmaztak. A zaklatási vádak miatt már két komoly szerepet elbukott és ügynöksége is ejtette őt. Csütörtökön pedig a Los Angeles-i rendőrség bejelentette, hogy nyomozás indult Hammer ellen. Ugyanezen a napon kiállt a nyilvánosság elé a vádjait korábban anonim módon megfogalmazó, Effie-ként ismert nő, és egy Zoom-sajtótájékoztatón mondta el, miken ment át a színész mellett. Állítása szerint 2017-ben, mikor ő húsz éves volt, Hammer négy órán át erőszakolta őt, közben beverve az arcát a falba, és egyéb módokon is fizikai bántalmazást követett el ellene.

Azt hittem, meg fog ölni

– mondta Effie, aki többször is elsírta magát beszéd közben.

Hammer ügyvédje válaszképpen eljuttatta a Guardiannek több olyan 2020-as sms képernyőfotóját, amelyben állítólag az áldozat indítványoz extrém szexuális közösülést a színésszel. Hammer kezdetektől tagadja a vádakat, fenntartva, hogy minden szexuális érintkezés konszenzuális volt a vádlóival. Az ügyvéd szerint Effie alaptalan vádaskodása csak a valódi szexuális visszaélések áldozatainak a helyzetét fogja megnehezíteni.

Nem válaszolok ezekre a marhaságokra, de az ellenem elkövetett gonosz és igaztalan online támadások fényében most nem hagyhatom el jó lelkiismerettel négy hónapra a gyermekeimet, hogy filmet forgassanak a Dominikai Köztársaságban

– mondta a Szólíts a neveden sztárja a botrány kezdetén, miután visszamondta szereplését a a Shotgun Wedding címűromantikus vígjátékban, amelyben Jennifer Lopez lett volna a partnere.