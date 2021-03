Ridley Scott nagyszabású második világháborús sorozatot tervez

Ridley Scottnak több készülő filmje is nyilvánosságra került már az elmúlt hónapokban: a járvány alatt forgatta le a The Last Duel című történelmi filmet Ben Affleck, Matt Damon és Adam Driver főszereplésével (a filmet idén októberben tervezik bemutatni), nemrég kezdődött meg a House of Gucci című film forgatása, Lady Gagával, megint csak Driverrel és Al Pacinóval, majd ezt követően jönne a Napóleonról szóló életrajzi film, Joaquin Phoenixszel a főszerepben. És ha ez nem lenne elég, a 83 éves rendező még egy tíz részes sorozat tervén is dolgozik, mely a második világháborút mutatná be, számos ország szemszögéből.

A Roads to Freedom című sorozat alkotóinak az a szándéka, hogy a megszokott angolszász nézőpont helyett többet is megmutassanak, így német, orosz, francia szál is lesz a sorozatban, melyek valahogy összefüggenek. A sorozat a háború utolsó hónapjait mutatja meg, és a Berlin elfoglalásáért folyó verseny is tárgya lesz, de távolról sem csak katonák, hanem a túlélésért küzdő nők és gyerekek is fontos szerepet kapnak majd a történetben a Deadline szerint. Scott rendezné a tervek szerint az első részt, a fő partnere pedig Steven Knight, aki olyan sorozatok alkotójaként lehet ismert, mint a Peaky Blinders és a Tabu. A forgatókönyv nagyban támaszkodna Sir Antony Beevor hadtörténész munkáira. A hírek szerint Scott hiába elfoglalt, ez a projekt a szívügye, hiszen gyerekként neki is vannak még személyes emlékei a korszakból, édesapja pedig a háború után részt vett Németország újjáépítésében.