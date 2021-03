Az egyik legkeresettebb új színésznő játszhatja majd Napóleon feleségét

Ridley Scott tervezett, Kitbag (Tarsoly) című Bonaparte Napóleon-filmjéről már tavaly megírtuk, hogy Joaquin Phoenix játssza a főszerepet benne, de mivel a film központi témája a császár kapcsolata feleségével, Josephine-nel, az sem mellékes, őt ki fogja alakítani. A Deadline már tudni véli, hogy Scott választása Jodie Comerre, a Megszállottak viadala (Killing Eve) pszichopata bérgyilkosnőjére esett, és a lap információi szerint a felek valószínűsíthetően meg is fognak egyezni.

A brit színésznőből az említett sorozat csinált világszerte keresett színésznőt, alakításáért Emmy-díjat is kapott, és tavaly már ő játszotta a női főszerepet Scott The Last Duel című történelmi filmjében, Ben Affleck, Matt Damon és Adam Driver oldalán (a filmet idén októberben tervezik bemutatni). Scott pedig annyira elégedett volt Comer alakításával, hogy a Kitbag női főszerepét is csak vele tudja elképzelni. Hogy a filmet mikor láthatjuk, az jó kérdés, mert Scottnak előbb még a House of Gucci című filmet is le kell forgatnia, Lady Gagával és Robert De Niróval a főszerepben, de utána ráfordulna Napóleon történetére. A film bemutatja Napóleon felemelkedését, ambícióit, híres csatáit és hadászati géniuszát, illetve fordulatos házasságát Joséphine-nel. A címe azértTarsoly lesz, mert Napóleon talán leghíresebb mondására utal, miszerint minden katona a tarsolyában hordja a marsallbotot.