Háborog az internet Nicole Kidman új szerepe miatt

Múlt héten derült ki, hogy Nicole Kidman és Javier Bardem főszereplésével készül Aaron Sorkin Being the Ricardos című új filmje, mely az I Love Lucy című ötvenes évekbeli sorozattal világhírűvé vált, és abban saját magát alakító Lucille Ball és férje, Desi Arnaz történetét mutatja be. A hírt sokan nem fogadták jól, a legtöbben azt kifogásolták, hogy Kidman alakítja Ballt.

Nem sokkal ezután Ball és Arnaz lánya, Lucie Arnaz reagált a közösségi médiában háborgókra. Szerintük felesleges ezen vitázni és nem egyetérteni, hiszen egy eldöntött dologról van szó.

Csak bízzatok bennünk. Szép film lesz és utóirat: a szavazás véget ért

– nyilatkozta egy, a Facebookon nemrég közzétett videóban.

Kidman mellett Cate Blanchette, Amy Adams és Debra Messing neve is felmerült a készülő produkcióban, mely az I Love Lucy egyetlen heti forgatását fogja feldolgozni, írja a Deadline. Ennek során Lucy és Desi olyan válsággal szembesül, mely karrierjüknek és házasságuknak is véget vethet.