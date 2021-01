Bruce Springsteen és a Foo Fighters is fellép Biden és Harris beiktatásán

Mint egy jobb fesztivál, csak a közönség nem lesz akkora: gyűlnek a fellépők Joe Biden és Kamala Harris beiktatási ünnepségére.

Bruce Springsteen, a Foo Fighters és John Legend is csatlakozott a Joe Biden és Kamala Harris január 20-i beiktatásán fellépő popsztárokhoz, tudta meg a New York Times. Az eseményre egy sor egyéb híresség is bejelentkezett, ott lesz Eva Longoria és Kerry Washington is, fellép Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi és Demi Lovato, a házigazda pedig Tom Hanks lesz.

Azt már korábban közölték, hogy a himnuszt Lady Gaga énekli majd. A Celebrating America (nagyjából Amerika ünneplése) című esemény nagyjából másfél órás lesz, a beiktatandó elnök és alelnök beszédeivel, zenés és egyéb performanszokkal, és a legtöbb amerikai tévécsatorna és közösségimédia-platform közvetíti majd a bulit, amelyet 18-án még egy elő-beiktatási buli is megelőz további fellépőkkel.