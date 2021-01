Mundruczó Kornél Shia LaBeouf botrányáról: El kell választani a művet a művésztől

A magyar rendező új filmjében szereplő sztárt súlyos vádak érték az utóbbi hetekben.

A napokban került fel Mundruczó Kornél első angol nyelvű filmje, a Pieces of a Woman a Netflixre, amelyet sokan Oscar-esélyesnek tartanak, különös tekintettel a színészi alakításokra. A film kampányának azonban nem tett jót, hogy decemberben súlyos vádak merültek fel az egyik fontos szereplővel, Shia LaBeouffel szemben. A gyerekként befutott és balhés időszakairól ismert sztárt egykori barátnője, FKA Twigs perelte be. Az énekesnő állítása szerint, LaBeouf kapcsolatuk ideje alatt, 2018 és 2019 között fizikailag, szexuálisan és lelkileg is bántalmazta őt. Egy reggel például arra ébredt, hogy LaBeouf rajta térdel, és a nyakát szorongatja. Ez egy Valentin-napi kiránduláson történt, amelyről hazafelé tartva LaBeouf az autóban megfenyegette barátnőjét, hogy karambolozni fog, ha FKA Twigs nem vall neki azonnal szerelmet. Később üvöltözött vele és újra fojtogatni kezdte. FKA Twigs azt is állítja, hogy LaBeouf szándékosan fertőzte meg őt egy nemi betegséggel.

LaBeouf úgy reagált, hogy FKA Twigs vádjai közül több nem igaz, de „nincs abban a helyzetben, hogy megvédhesse magát”. Problémáit alkoholizmusával és poszttraumás stressz betegségével magyarázta, és elismerte, hogy sok esetben abuzív volt, és segítségre van szüksége.

A Netflix hivatalosan semmit nem reagált az ügyre, sokat elárul, hogy LaBeouföt szép csendben teljesen kivonták az Oscar-kampányból, és egyáltalán nem vesz részt a film promóciójában sem. Mundruczó Kornél és a forgatókönyvet író Wéber Kata viszont igen, most például a Varietynek nyilatkoztak, és a lap természetesen kérdezte őket LaBeouf botrányáról is. A rendező elmondta, hogy nagyon mély szomorúsággal töltötte el, amikor olvasott az ügyről, szerinte minden embernek joga van kiállni és elmondani a történetét. Mundruczóék viszont azt is hangsúlyozták, hogy a Pieces of a Woman elsősorban Vanessa Kirby gyászoló karakterének lelki fejlődéséről szól, és szeretnék, ha a figyelem fókusza a filmen maradhatna. Arra a felvetésre, hogy a nézők nem biztos, hogy olyan könnyen el tudják választani a művet a művésztől, Mundruczó azt felelte:

Ez egy műalkotás. Természetesen el kell választani az alkotótól. Mikor nézi valaki a filmet, azt is nagyon fontos látni, amit (LaBeouf) megjelenít. Ez a gyásznak és a problémafeldolgozásnak egy más felfogása, akár tetszik nekünk, akár nem… a művészetnek igaznak és valósághűnek kell lennie. Ez volt mindig fontos számomra, még akkor is ha nem ismerem valaki hátterét vagy nem mélyedtem el az életrajzában

mondta Mundruczó a lapnak. Vanessa Kirby annyit mondott a Variety kérdésére, hogy ő általánosságban kiáll a zaklatás áldozatai mellett, de a konkrét ügyet nem kommentálja, hiszen egy folyamatban lévő bírósági ügyről van szó. Mundruczó Kornéllal tavaly, még a botrány kirobbanása előtt készült interjúnkat itt olvashatja: