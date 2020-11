Nagy Zsolt: Alkoholista vagyok, de egy hónapja tiszta

D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsora vendége Nagy Zsolt színész, az Örkény István Színház tagja volt, aki kimondottan felkavaró állításokat mondott magáról. Beszélt a függőségéről, és arról, hogyan váltak alkoholproblémái szinte észrevétlenül egyre súlyosabbá:

Alkoholista vagyok, éppen jövök le. Egy hónapja tiszta vagyok. Ezt most már el kellett mondani

– mondta a nyáron rögzített beszélgetésben a színész. Vallomásával azokon a sorstársain segítene, akik hozzá hasonlóan bajban vannak, és azt is elmondta, egy hosszú folyamat végén jutott el addig, hogy segítséget kérjen. „Mindig visszaestem, nem volt elég erőm, de most minden összesűrűsödött és válaszút elé kerültem” – tette hozzá, és azt is elmondta, tizennégy évesen kezdett inni. „Aztán, amikor elkezdtem színházzal foglalkozni, már minden este ment az okosodás, a fejtágítás, az őrület, a saját sebeink feltépkedése, ami nem volt jó, és mindig kellett valami tompító” – tette hozzá. Szerinte észre sem veszi az ember, hogy hozzászokott ezekhez a tompítókhoz. Végül azzal indokolta, hogy kiáll a vallomásával a nyilvánosság elé, hogy ha az ember már felégette az egész várost, az a minimum, hogy vállalja, és beleáll. Nagy Zsolt azt is elmondta, hogy az alkoholizmusból igenis ki lehet jönni, csak ehhez segítségre van szükség, amit ő feleségétől, Oltai Katától kap meg.

Nagy Zsolt arról is beszélt, bántalmazó családban nőtt föl, ami az élethez való egész hozzáállását meghatározta:

Nem bírom elviselni a családon belüli erőszakot, ki is tagadott az apám, mert nyíltan beszéltem arról, ami a gyerekkoromban történt.

Hozzátette: „Fáj, szükségem lenne rá, meg az apámra is. De ő már nem fog szembenézni a múltjával, nekem kell kezdeni valamit ezzel.” Elmondta, szeretné, ha a viselkedésével a négy fia számára másfajta példát tudna állítani, mint amilyenben ő nevelkedett. Az egész beszélgetés itt nézhető meg.

Kiemelt kép: Ivándi Szabó Balázs/24.hu