Meghalt Aldo Tambellini, a fekete szín iránt megszállottan rajongó avantgárd művész

90 éves korában meghalt Aldo Tambellini olasz származású amerikai avantgárd művész. Tambellini New Yorkban született ugyan 1930-ban, de családja visszatért Olaszországba, és gyerekként ott vészelte át a háborút is, saját bevallása szerint arra az időszakra datálható a fekete iránti megszállottsága is. Tambellinit az elektronikus intermédia úttörőjeként szokás méltatni, de nemcsak filmesként, hanem költőként, festőként, videoművészként és szobrászként is számon tartják.

„Médiaművészként az elsők között kísérletezett a videóval a hetvenes években, illetve költőként is aktívan részt vett a hatvanas évek East Village-i ellenkultúrális mozgalmakban” – írta róla a Prizma folyóirat. „Filmjeit kézzel festette, a nyersanyagot roncsolta-rombolta egészen az absztrakcióig. Fekete-fehér filmjei elfojtott energiákat robbantanak a nézőre, nem a Stan Brakhage absztrakt filmjeire jellemző légies líraiságot követik – ebből a szempontból egyedülállóak a filmtörténetben.”

Aldo Tambellini halálát operáció utáni komplikációk okozták a Massachussetts állambeli Cambridge-ben, írja a Guardian.

Kiemelt kép: Marc Palumbo/Wiki