Méray Tibor 1924-ben született Budapesten, és 1946-ban szerzett magyar-latin szakos középiskolai tanári oklevelet a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1945-től az MKP tagja, majd a Szabad Nép újságírója, később észak-koreai, majd berlini tudósítója lett. A Csillag c. irodalmi folyóirat felelős szerkesztője és a Magyar Írók Szövetségében párttitkára is volt, 1955-ben azonban már szembefordult a hivatalos pártvonallal, és Nagy Imre politikájának támogatása miatt eltávolították, majd a forradalom idején is Nagy Imre politikáját helyeselte. 1957-ben menekülnie kellett a várható megtorlás elől, Jugoszlávián keresztül Párizsba ment. Feleségével és közös gyermekükkel disszidált, évtizedekig nem térhettek haza.

Méray Tibor az emigrációban kezdetben a brüsszeli Szemle újságírója volt, majd szerkesztője, 1971-1989-ben pedig főszerkesztője lett a párizsi Irodalmi Újságnak, s a hozzátartozó Irodalmi Újság könyvsorozatoknak. Emigrációja korai szakaszában Asbóth Elemérként, s más álneveken jelentette meg írásait. Az 1956-os forradalom emlékének ébrentartásáért nagyon sokat tett, számos írása és könyvei szóltak a magyar forradalomról.

Filmforgatókönyveket és regényeket is írt, és ő volt a társszerzője a Catch Me a Spy című kémregénynek, melyből 1971-ben Kirk Douglas főszereplésével forgattak filmet. Kádár János az ő cikkéből vette át az „aki nincs ellenem, az velem van” fordulatot, mely megmutatta a Kádár-rendszer és a Rákosi-korszak különbségét.

A 96 évesen elhunyt Méray Tibor haláláig Párizsban élt, de a rendszerváltás után gyakran haza is látogatott, és több kitüntetést is kapott. A Francia Köztársaság Becsületrendjét 1997 januárjában Budapesten Jacques Chirac elnöktől vehette át. 2002 októberében az első kitüntetettje volt az abban az évben alapított Nagy Imre Érdemrendnek. 2009-ben Budapest díszpolgára lett.

