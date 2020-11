Kijött Gothár Péter új filmjének előzetese

A Hét kis véletlent még a tavaly kirobban zaklatási botrány előtt forgatta a rendező.

November 26-án mutatják be a mozik Gothár Péter új filmjét, a Hét kis véletlent, amelynek most elkészült az előzetese is. A Megáll az idő rendezője utoljára másfél évtizeddel jelentkezett nagyjátékfilmmel. A Hét kis véletlen a szinopszis szerint egy pesti család életét követi többnyire a mai Magyarországon, de néha visszatér a közelmúlt emlékeihez, a főbb szerepekben Rezes Judit, Mészáros Blanka, Mészáros Máté és Börcsök Olivér láthatók, de felbukkan benne Básti Juli, Bezerédi Zoltán, Börcsök Enikő és Znamenák István is.

A Hét kis véletlent még tavalyi zaklatási botránya kirobbanása előtt forgatta le Gothár. A rendezőt csaknem egy éve bocsátották el a Katona József Színházból – majd később az SZFE-ről is –, miután kiderült, hogy „az erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett több dolgozóval.”