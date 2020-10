Anarchiába fordulna a világ, ha négy évig tartana a járvány

Az agyat is romboló szörnyvírussá mutálódott Covid, négy éve tartó kijárási tilalom, katonai törvénykezés – csupa vidámság lesz a Michael Bay produceri kreditjével, Adam Mason rendezésében érkező katasztrófafilm, a Songbird. A koronavírus-járvány ihlette, villámgyorsan összedobott produkció felvonultat egy sor A-listás és a felé törekvő színészt, a két főszerepet a Riverdale-ből ismert KJ Apa és Sofia Carson alakítják, a sztori pedig leginkább, nos, túl korai. A történet szerint ugyanis a Covid egy brutális, az agyra is veszélyes mutációja nyomán az egész világ katonai törvénykezéssel és hadiállapot idején érvényes szabályokkal megtámogatott szigorú karanténban él már négy éve, kivéve a néhány immúnis mázlistát, mint a főszereplő Nico, akinek persze nem sokkal könnyebb, mert a szerelmét például így sem láthatja. A filmnek egyelőre nincs bemutatódátuma, és azt se tudni, hogy moziba vagy streamingre szánják, viszont trailert már kapott, ami alapján a klasszikus posztapokaliptikus hangulatra számíthat, akinek van kedve eljátszani egy ilyen, most túlontúl is reálisnak tűnő világ gondolatával.

Kiemelt kép: STX Films