Az SZFE új vezetése lezárta a termet, ahol a hallgatók eddig fórumoztak

Az internet kikapcsolása után a hallgatói fórumok helyszíneként szolgáló Ódry Színpadot is lezárta az SZFE hallgatói elől az egyetem új vezetése. A 444 írta meg, hogy a hallgatók azt vették észre, a gondnokok elzárták előlük az Ódry Színpadot, a bent tárolt holmijaikat pedig kipakolták.

A kulcsok az üzemeltetéshez kerültek, de hogy a hallgatók biztos ne tudjanak visszajutni, a zárakat is lecserélték. Az Ódry Színpadot korábban soha nem zárták, a hallgatók nem is tudtak róla, hogy van hozzá kulcs. Fórumaikhoz azért ezt a termet használták, mert itt egyszerre akár hetvenen is össze tudtak gyűlni úgy, hogy ne legyenek túl zsúfoltan.

Szarka Gábor kancellár szerdán elismerte, hogy ő kapcsoltatta ki az internetet az egyetem kollégiumában. „A hallgatók bemennek olyan helyekre, ahova nem illene bemenni, és nem tartják be az egyetem belső működési rendjét” – mondta. A hallgatók ugyanakkor jelezték, folytatják az egyetemfoglalást, és hősugárzókat is beszereztek arra az esetre, ha a vezetőség a fűtést is kikapcsolná.

Kiemelt kép: Mohos Márton/24.hu