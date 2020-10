Aki zászlót éget, annak ugrott az örökbefogadás – vagy mégse?

A Becsúszó szerelemben egy kisbabára vágyó pár és egy babájáról lemondani készülő roma lány keverednek furcsa háromszögbe. A film új előzetese nálunk látható először.

Mit tehet a focidrukker, ha meddő, ráadásul a legutóbbi meccsen történt randalírozós bunyó miatt most veszélybe került az örökbefogadás is, amit már olyan régen terveztek az asszonnyal? És akkor mit tehet, ha az asszony hazaállít egy roma lánnyal, aki kerekedő hasában növekvő magzatát kész neki adni a párnak? Gyula, a Becsúszó szerelem főhőse efféle dilemmákkal kell megküzdjön, ami nem könnyű, minthogy ő maga is elég rasszista, barátai meg pláne, ráadásul a szív útjai is a lehető legélesebb kanyarokat produkálják. A Becsúszó szerelem Nagy Viktor Oszkár rendezésében, Ötvös András, Thuróczy Szabolcs, Stefanovics Angéla, Rajkai Zoltán, Tenki Réka és Hajdu Szabolcs szereplésével november 12-én érkezik a hazai mozikba. A film új előzetese itt, a 24.hu-n debütál, íme:

Kiemelt kép: Vertigo Média