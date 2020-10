Benkő László: Soha nem tudhatom, hogy mikor tolnak be újra a műtőbe

Bár nincs kórházban, változó Benkő László állapota. Az Omega billentyűse Ripostnak elmondta, szinte naponta változik, hogyan érzi magát.

Jelenleg nagyon változó a helyzet. Van, amikor mindent csinálhatok, és van, hogy az orvos rám parancsol, hogy nem mehetek sehova. Egyelőre a rákon túl vagyok, de a kezelések mellékhatásai miatt vizesedik a tüdőm. Már többször leszívták a folyadékot, most azon dolgozunk, hogy gyógyszerek nélkül a szervezetem saját maga győzze le ezt az állapotot. Egyszer jobban vagyok, máskor rosszabbul, soha nem tudhatom, hogy mikor tolnak be újra a műtőbe. Megesett már párszor, hogy csak kontrollra mentem be a rendelőbe, és a vizsgálat végén közölték, vetkőzzek, és már tolnak is a műtőbe