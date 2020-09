Meghalt Ronald Bell, a Kool & the Gang egyik alapítója

68 éves korában, szerdán, az Egyesült Államokbeli Virgin-szigetei otthonában elhunyt Ronald Bell, a Kool & the Gang társalapítója és énekese, írja a Sky News. Bell 1964-ben alapította hat társával a hetvenes években befutó együttest és olyan népszerű számokat szerzett, mint a Celebration, a Jungle Boogie, a Ladies Night vagy a Get Down On It.

A Kool & the Gang 1978-ban Grammy-díjat nyert a Szombat esti láz című film zenéjéért, 2015-ben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, három évvel később Bell pedig bekerült a Dalszerző Hírességek Csarnokába. A Kool & the Gang eddig huszonhárom stúdióalbumot jelentetett meg, ezekből világszerte 70 millió példány fogyott.

Az MTI azt íja, hogy az utóbbi években Bell különféle produkciókban dolgozott, köztük Kool Baby Brotha Band elnevezésű szólóprojektjében. A tervei között szerepelt, hogy Kool TV címmel animációs rövidfilmeket készít gyerekkoráról és pályafutásáról.

Kiemelt kép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP