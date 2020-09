Channing Tatum a karantén alatt írt egy gyerekkönyvet

Gyerekeknek szóló képeskönyvet írt Channing Tatum, írja a Hollywood Reporter. A The One and Only Sparkella című könyv, melyet a színész hétéves kislányának, Everlynek dedikált, 2021. május 4-én jelenik meg.

A színész az Instagramon jelentette be hétfőn a hírt, ahol azt is elmondta, hogy a karantén alatt sok időt töltött kislányával és közben rájött, hogy benne is él egy gyermek. Róla mintázta a könyv főhősét, Ellát, akit az első iskolai napján kicsúfolnak, mert szereti a csillogó dolgokat. A kislányt papája arra bíztatja ennek ellenére, hogy ne törődjön azzal, mint mondanak mások, vállalja önmagát, hordja a diszkós cipőit, a csillogós hátizsákját és a szalagjait.

Kiemelt kép: KEITH MAYHEW / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP