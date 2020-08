Moziban láthatjuk minden idők legnézettebb koreai vígjátékát

A női témákra és alkotókra fókuszál az idei Koreai Filmfesztivál.

Szeptember 4-10. között 22 dél-koreai alkotással várja a nézőket a Koreai Filmfesztivál a budapesti Corvin Moziban. Koreában a tavalyi év legviccesebb filmjének tartott akció-vígjátéktól a politikai drámán át az avantgárd fantasy-dokumentumig számos műfajban ismerkedhet a koreai filmes gondolkodással a magyar közönség. Az idei fesztivál kiemelten foglalkozik a női filmekkel és alkotókkal is. A filmfesztivál az alkotásokon túl a maszkhordás és a véradás fontosságát is igyekszik népszerűsíteni a kialakult járványügyi helyzetben, ezért

a szeptember 3-án a Magyar Vöröskereszt székházában minden önkéntes véradó koreai vászontáskát, a filmfesztivál látogatói pedig arcmaszkot kapnak ajándékba.

A fesztivál nyitófilmje Lee Byoung-heon akció-vígjátéka, az Extrém meló, amely minden idők legnézettebb vígjátéka lett Dél-Koreában. A Friss szekció hagyományosan a legújabb koreai filmeket vonultatja fel úgy, hogy az újdonság mellett a koreai film alakuló irányaira is fókuszál.

Lee Chang-dong kedvenc színésznője

A koreai filmes világ kiemelkedő képviselőire fókuszáló Arcok műsorblokkban ebben az évben Moon So-ri színész-rendezővel ismerkedhet meg a közönség.

Az 1974-ben született színésznő egyetlen rövidfilmben szerepelt, mielőtt Lee Chang-dong (a 2018-as Gyújtogatók rendezője) felkérte volna a Mentolos cukorka női főszerepére, amely Dél-Korea-szerte híressé tette. Moon a 2002-es Oáziscímben tűnt fel legközelebb akkora sikerrel, hogy elnyerte a 2002-es Velencei Filmfesztivál Marcello Mastroianni-díját. Az elmúlt években első koreaiként hívták meg a locarnói és a velencei nemzetközi filmfesztivál zsűrijébe.

Rendezőként az Egy színésznő viszontagságai című filmjével mutatkozott be, amelynek főszerepét is ő játszotta. Szintén ebben az évben felbukkant még a The Mayor című drámában, amelyben politikai újságírót alakít, 2018-ban pedig egy japán mangasorozat filmes adaptációjában, a Kiserdő egyik főszerepében láthatjuk. Legfrissebb munkái között pedig A 8 esküdt és az I Want to See Your Parents’ Face című filmeket üdvözölhetjük.

Útkeresés koreai módra

A Fókusz szekció minden évben egy speciális témára összpontosít. Idén négy nagy hatású, női filmet mutat be, melyek az önismeret és az elnyomott vágyak kapcsolatát boncolgatják.

A dél-koreai filmgyártás az Élősködőknél is elismertebb alkotása Kim Bora óriási sikert aratott debütfilmje, a Kolibri. A film egy zűrös családban felnövő lány útkereséséről szól. Kim filmje a Busani Nemzetközi Filmfesztiválon debütált 2018-ban, majd 2019-ben számos rangos díjat elnyert, többek között a Berlinálén és a Tribeca Filmfesztiválon.

Szintén Busanban mutatkozott be, és ugyancsak a női egyenjogúságért folytatott küzdelmet dolgozza fel Han Ga-ram Fuss önmagadhoz! című filmje – azt a kritikus helyzetet, amelyben a nők a velük szemben felállított kettős mércének próbálnak sokszor sikertelenül megfelelni.

A másság témája kulcsszerepet játszik Lim Dae-hyung Kedves Junhi! című alkotásában is, a tavalyi Busan Filmfesztivál zárófilmjében. A filmben egy tinédzser lány (Kim So-hee) rábukkan anyja régi leveleire, felfedezi annak egy nagy titkát, majd a páros Japánba utazik, ahol a lány megpróbálja összehozni anyját a rég elfeledett szép emlékeivel.

Kim Do-young rendezőnő Született 1982-ben című filmjében Cho Nam-joo 2016-os azonos című – több mint 1 millió példányban elkelt – bestsellerét vette alapul. A film egy harmincas anya és háziasszony, Kim Dzsijong történetét meséli el, akit egyre jobban frusztrál az élete és a mindennapi rutin során elkezd megváltozni. A főszerepben az Elhallgattatva, az Our Sunhi (2013) és a Vonat Busanba – Zombi expressz című filmekből ismert Jung Yu-mit láthatjuk, aki a jelenleg készülő netflixes sorozat, a The School Nurse Files főszereplőjét is alakítja.

A film kísérőeseménye egy pódiumbeszélgetés Vincze Teréz és Dragon Zoltán filmes szakemberekkel és a nemrég magyarul is megjelent könyv fordítójával, Jin Kyoung-ae-vel szeptember 11-én, pénteken este 6 órától a Koreai Kulturális Központban.

További információ a fesztivál honlapján található.

Kiemelt kép: Jelenetkép az Extrém meló című filmből, forrás: imdb.com