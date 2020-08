Szem nem marad szárazon a Robin Williams haláláról szóló doku láttán

Amikor Robin Williams meghalt, még jó ideig nem tudtuk, hogy egy borzalmas betegség kínozta, ami nagyban közrejátszott a színész mentális állapotának leromlásához is.

Robin Williams 2014-es halála megrázta az egész világot, és ahogy halálának körülményeiről egyre többet megtudott a világ, úgy fokozódott a döbbenet. Hogy pontosan mi és hogyan történt, az ugyanakkor nem állt össze a maga teljességében eddig, ám most egy dokumentumfilm célul tűzte ki, hogy elmesélje, mi is vezetett a legenda halálához. A film fókusza a színész életét megkeserítő betegségen, a Lewy-testes demencián van, amely nagyban hozzájárult Williams mentális állapotának leromlásához, és gyakorlatilag öngyilkosságához is, de szó esik a filmben Williams utolsó időszakának további küzdelmeiről is, megszólalnak barátok, kollégák és az özvegye is. A Robin’s Wish szeptember elsején debütál on-demand platformokon. A dokuhoz most érkezett egy trailer, íme.

Kiemelt kép: Quotable Pictures