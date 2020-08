Meghalt Linda Manz, a Mennyei napok színésznője

Az amerikai Linda Manz leghíresebb szerepét kamaszkorában játszotta. Mindössze 17 éves volt, amikor Terrence Mallick beválogatta Mennyei napok című filmjébe. A kultikus rendezőt annyira lenyűgözte Manz kisugárzása és improvizációs képessége, hogy nagyobb szerepet adott neki a filmben. A 80-as, 90-es években több filmben játszott, szerepelt például Dennis Hopper Out of the Blue, Harmony Korine Gummo, illetve David Fincher Játssz/ma című filmjében.

A 90-es évek közepétől nem nagyon játszott filmekben, a filmrajongók azonban nem feledkeztek el róla. A Mennyei napokban nyújtott alakítását többen minden idők egyik legnagyobb színészi teljesítményeként tartják számon, például Peter Labuza kritikus, vagy Stephen Cone rendező, akik a közösségi médiában gyászolták az 58 évesen elhunyt színésznőt. Manz rák és tüdőgyulladás okozta haláláról a családja adott hírt. A Netflixes Russian Doll sorozat főszereplője, Natasha Lyonne egy képösszeállítással emlékezett meg a Twitteren egyik kedvenc színésznőjéről.

Kiemelt kép: AFP