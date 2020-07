A tatai páncélosoknak írt indulót a Kárpátia

Páncélos menetinduló címmel jelent meg a Kárpátia új száma, vagy inkább indulója, melyet a tatai páncélosok felkérésére írtak. A zenekar Facebook-oldalán közzétett posztjában azt írja, még márciusban bízták meg őket a dal megírásával.

A júliusi időzítése ennek a dalnak nem is jöhetett volna jobban, hiszen most kapták meg a Leopárd 2A4 harckocsik első darabjait, amiket pár éven belül még negyven Leopárd 2A7 követ. Szerencsénk volt ezeket a nagymacskákat megcsodálni, hallgatni, ahogy feldübörögnek, nekiindulnak … Durva. Nem árulunk el azt hiszem azzal nagy titkot, hogy a zenekar mindig is katonaság párti volt, és örülünk a haderő fejlesztésnek