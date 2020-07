A Netflixnek eszében sincs törölni a lengyel szoftpornót

Továbbra is műsoron marad a Netflixen a 365 nap című lengyel film, annak ellenére, hogy többen felszólaltak annak törléséért, köztük az énekesnő, Duffy, aki szerint a film a nemi erőszakot,a szexkereskedelmet és a nők elleni szexuális agressziót élteti. A walesi énekesnő – aki nem mellesleg néhány hónapja vallotta be, hogy őt is elrabolták, bedrogozták és megerőszakolták, és többek között ezért tűnt el jó időre a nyilvánosság elől – a napokban nyílt levélben írta meg Reed Hastings Netflix-vezérigazgatónak aggodalmait a filmmel kapcsolatban.

Duffy levele nyomán a film eltávolítását követelő petíció is született, amelyet már több mint hatezren írtak alá, ám a Netflixnek eszáében sincs megválni a publikálása óta egyik legnépszerűbb tartalmától. A cég szóvivője a filmet érintő bírálatokra nem reagált, ellenben hangsúlyozta, hogy a filmnél egyértelműen jelezték, hogy erőszakot, szexet és meztelenséget ábrázol, ezen túl már a felhasználó dolga eldönteni, akarja-e látni a filmet vagy sem.

Erősen hiszünk abban, hogy világszerte meg kell adnunk a nézőinknek a választás és a kontroll lehetőségét a nézői élmény tekintetében. A felhasználók eldönthetik, mit akarnak és mit nem akarnak megnézni, beállíthatnak filtereket, és kizárhatnak címeket, amelyeket túl soknak éreznek

– mondta a szóvivő.

A 365 nap egyébként a kelet-európai válasz az Ötvenárnyalat-hype-ra, melyben egy fiatal nőt elrabol és fogva tart egy szicíliai maffiafőnök, mígnem a nő beleszeret fogvatartójába. A sztori eredetileg egy regénytrilógia Blanka Lipińska tollából, amelyet filmre adaptáltak – egyébként nem a Netflix, ők csak a jogokat vették meg, ahogy azt siettek is hangsúlyozni.

