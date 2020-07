Lemondott az RTL Magyarország marketing és kommunikációs igazgatója

Július elsejével lemondott Schiwert-Takács László, az RTL Magyarország marketing és kommunikációs igazgatója, írja a Média1, melynek a cég az alábbi tájékoztatást adta:

Kollégánk, aki az elmúlt több mint két évtized alatt számos területen bizonyított már az RTL Magyarországon belül, a néhány hónapos megújulási szabadságot követően továbbra is az RTL Magyarország munkatársa marad és más területen folytatja majd pályafutását a vállalatnál.

Schiwert-Takács László 2017 novembere óta töltötte be ezt a tisztséget, de már 1998 óta az RTL Magyarország alkalmazásában áll, korábban az X-Faktor felelős szerkesztőjeként is dolgozott. A cég keresi az utódját, és addig is Grósz Judit digitális és üzletfejlesztési igazgató koordinálja az osztállyal kapcsolatos ügyeket egy külső tanácsadó segítségével.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu