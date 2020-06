Nevet változtatott az amerikai együttes a rasszista múlttal való leszámolás jegyében

Nevet változtatott a Dixie Chicks amerikai női countryzenei trió az ország rasszista múltjával való leszámolás jegyében. Az egykor egyik legsikeresebb countryegyüttes általános meglepetést okozva csütörtökön bejelentette, hogy elhagyja nevéből a rabszolgatartó déli államokra utaló, a polgárháború idején használt Dixie kifejezést, és azonnal hatállyal The Chicks néven fog szerepelni a továbbiakban.

A lánybanda honlapja csütörtökön már a The Chicks néven nyílt meg a látogatók előtt. A portálról ráadásul letölthető egy March, March (Vonulj fel!) című új dal, amelyet a klímavédelemért, a háborúk és a faji megkülönböztetés elleni tüntetésekről készült felvételek kísérnek. A videó a rasszista erőszak áldozatául esett afroamerikaiak, köztük George Floyd nevének felsorolásával zárul.

Az 1989-ben Texasban megalakult trió már korábban is ismert volt arról, hogy társadalmi visszásságokkal foglalkozó témákat (fegyvertartás, szexuális kisebbségek jogai) dolgozott fel. A zenekar a műfaj egyik vezetője bandájának számított, ám 2003-ban kegyvesztetté vált a konzervatív gondolkodásmód jellemezte countryrajongók körében, mivel szembefordult az ugyancsak texasi származású amerikai elnök, George W. Bush iraki hadjáratával.

A countryzenei rádióadók bojkottja miatt a trió akkor több év szünetet tartott, majd a Not Ready to Make Nice című Grammy-díjas kislemezzel „vágott vissza” 2006-ban. Az együttes azzal indokolta a váratlan névváltoztatást, hogy lépést akar tartani a korral. Nem sokkal ezelőtt Lady A-ra változtatta nevét a Lady Antebellum countryegyüttes is, mivel nevének második tagja ugyancsak a rabszolgaság intézményével kapcsolatos asszociációkat enged meg.

(MTI)

Kiemelt kép: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP