John Cleese: Hülyeség volt levenni a Waczak szállót a műsorról

Megírtuk, hogy csütörtök este a UKTV nevű brit streamingszolgáltató levette a műsoráról John Cleese közkedvelt vígjáték-sorozata, a Waczak szálló egyik részét, az indoklás szerint azért, mert rasszista sértéseket tartalmaz. A németek című epizódnak azért kellett mennie, mert az egyik szereplő, a szenilis és egy letűnt világot képviselő Gowan őrnagy a nyugat-indiai krikettcsapatról beszél sértő szavakkal, és háromszor is kimondja a „nigger” szót.

A 80 éves Cleese most az epizód eltávolítását „hülyeségnek” nevezte. A színész a The Age című napilapban azzal érvelt, hogy ebben a részben éppenséggel a rasszista viselkedést figurázták ki. „Az egyik dolog, amit az utóbbi 180 évben megtanultam, hogy az emberek humorérzéke nagyon sokféle. Vannak, akik megértik, hogy ha ostobaságokat adunk valaki szájába, akit ki akarunk figurázni, akkor nem a nézeteiket közvetítjük, hanem kigúnyoljuk” – magyarázta, és hozzátette, Gowan őrnagy is nevetség tárgya volt a sorozatban, véletlenül sem népszerűsítette a nézeteit senki. Cleese szerint a BBC-ben sokan csak az állásukat akarják megőrizni, és nem mernek ilyen kérdésekben a sarkukra állni. A színész azt is mondta, egyetért a Black Lives Matter tüntetéssorozat céljaival, de szerinte elpocsékolják az energiáikat, akik ezt a közhangulatot régi tévésorozatok eltüntetésére használják.

A BBC-hez tartozó streamingszolgáltató szóvivője ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a „rasszista sértéseket” tartalmazó epizódot levették a műsorról, amíg felülvizsgálják. Mint mondta, a régebbi tartalmakat rendszeresen felülvizsgálják, hogy megfelelnek-e közönség elvárásainak, és különös figyelmet szentelnek annak, hogy milyen következményei lehetnek az elavult nyelvhasználatnak, írja az MTI.

