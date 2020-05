Henry Cavill újra Superman lehet

A Variety és a Deadline is úgy tudja, a brit színész arról tárgyal, hogy egy új, meg nem nevezett DC-filmben öltené magára újra a szuperhősjelmezt.

Henry Cavill eddig három filmben alakította Supermant: az Acélember (2013) után még a Batman Superman ellen és Az Igazság Ligája című filmekben tűnt fel Clark Kent szerepében, most pedig újra erről tárgyal a Variety szerint. Az egyelőre még nem megerősített információ szerint nem Az Igazság Ligája rendezői változatáról van szó, hanem a készülő DC-filmek közül az Aquaman 2., a The Suicide Squad vagy a The Batman lehet esélyes. A Deadline ezzel szemben az Aquaman 2. mellett a Shazam 2. és a Black Adam filmeket tartja valószínűnek.

Ami biztos, Cavillt legutóbb a Netflix Vaják című sorozatában lehetett látni, moziban pedig a Mission Impossible: Utóhatás és az Éjjeli ragadozók című filmekben, de idén mutatják be a tervek szerint az Enola Holmes című filmet, melyben Sherlock Holmest alakítja majd.