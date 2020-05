A Queen gitárosa, Brian May szívrohamot kapott

Brian Mayt, a Queen hetvenkét éves gitárosát mostanában sorra kínozzák egészségügyi problémák, nemrég a farizma szakadt el kertészkedés közben, most pedig azt is nyilvánosságra hozta, hogy nemrégiben szívrohamon esett át.

Azt hittem, egészséges fickó vagyok. Negyven percen át éreztem nagy fájdalmat a mellkasomban, a karjaimban és erősen izzadtam. A csodálatos orvosom személyesen szállított be a kórházba

– idézte fel May a történteket a közösségi oldalára posztolt videójában. Elmondta azt is, hogy a szívroham előtti héten komoly fájdalmai voltak gerince alsó részében, az ülőidegében, és a fájdalom sokkja is vezethetett a szívrohamhoz. Három artériája záródott el, és az is felmerült, hogy nyitott szívműtéttel kell helyrehozni a dolgot, ám végül az orvosok megoldották másként, May pedig már otthon lábadozik.