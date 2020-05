Újabb Stephen King-könyvet filmesítenek meg

Stephen King Újjászületés című, 2014-ben megjelent könyvéből forgat filmet Mike Flanagan, aki korábban az író Álom doktor című regényét is adaptálta. A forgatókönyvet is Flanagan írja a Warner Bros. stúdióban készülő produkcióhoz. A rendezővel már a 2019-ben bemutatott Álom doktoron is együtt dolgozó Trevor Macy ismét producerként csatlakozik a Variety értesülése szerint.

Az Újjászületés öt évtized történetét öleli fel, egy kis új-angliai faluban kezdődik, ahová egy ambiciózus új lelkész érkezik, és megismerkedik egy kisfiúval. A gyerekből felnőve zenész lesz és kábítószerfüggő, amikor újra találkoznak. Az Álom doktorból készült film Ewan McGregor, Rebecca Ferguson és Kyliegh Curran főszereplésével nem aratott nagy sikert a mozikban, világszerte 72 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők.

A magyar kiadásban 2015-ben megjelent Újjászületés sötét, megrázó regény a függőségről, a fanatizmusról és a túlvilágról.

