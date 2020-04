Házimozi: Agyonzabáltatták a gyomorbajos miniszter elvtársat

Pénteki ajánlatunk egy magyar klasszikus a hetvenes évekből, ami pont olyan, mintha Jiří Menzel a Balaton-parton forgatott volna.

„Az egyik legrealisztikusabb magyar film, ami valaha készült, mindamellett szórakoztató is” – írtam két éve egy másik cikkhez András Ferenc Veri az ördög a feleségét című filmjéről, amelynek tényleg ott a helye a Kádár-rendszerről készült legjobb magyar filmek között. A film egy augusztus 20.-i családi vendégség történetét meséli el, melyre a Pesten dolgozó Kajtár Jolán elhívja főnökét, a nagyhatalmú funkcionáriust, Vetró elvtársat, családjával együtt. A Kajtár család pedig, ahogy az lenni szokott, mindent elkövet, hogy belopja magát Vetró elvtárs szívébe.

Kajtárné messze földön híres főztjével próbálja levenni a lábáról Vetró elvtársat, ez azonban nem lesz annyira könnyű menet, mivel Vetró elvtárs gyomorbajos. A film a Balaton-part egyik meg nem nevezett településén lakó Kajtár családon keresztül mutatja be a rendszer által folyamatos ügyeskedésre kényszerített, a hatalomnak kiszolgáltatott kisemberek világát, miközben elég hiteles a korabeli magyar vidék ábrázolása is. Tulajdonképpen olyan ez, mint egy Menzel-film, átültetve a magyar viszonyok közé.

Bár filmszatíráról beszélünk, azért van itt dráma is bőven, és bele tudjuk élni magunkat a folyamatosan traktált miniszter elvtárs bőrébe éppúgy, mint ahogy szegény Kajtárnét is megértjük, mit érez, amikor hét csirkét vágott le a lakoma kedvéért, a végén a férje mégis a fejéhez vágja: „Agyonzabáltattad azt a szegény embert… attól lett olyan rosszul!”

A Veri az ördög a feleségét sikerében nagy szerepet játszott az elsőrangú színészgárda: Pásztor Erzsi és Pécsi Ildikó is életük alakítását nyújtják, de Szabó Lajos is abszolút hiteles a családfő szerepében, a Pityut alakító Bíró Zoltán pedig amellett, hogy szintén tökéletesen játszik, még zavarba ejtően emlékeztet Boris Johnson brit miniszterelnökre is. A forgatókönyvbe besegített két remek írónk, Bereményi Géza és Kertész Ákos is, akiknek köszönhetően az összes dialógus életszerűnek hat, és csak irigykedve nézhetjük a szobából a Kajtár család lakomáját, hiszen ezek az emberek minden elkülönítésre fittyet hányva kanalazhatják a húslevest, ehetik a rétest és ihatnak hozzá a háziborból.

A film május 10-ig nézhető a Vimeón, a Nemzeti Filmintézet által feltöltött vígjátékok között, a Magyar Film Napja alkalmából.