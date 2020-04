Trükkökkel oldják meg a közelséget egy ausztrál sorozat forgatásán, ami a járvány ellenére újraindul

A tévés szakma vigyázó szemeit a Neighboursra veti, legalábbis az angolszászoknál. Az ABC ugyanis arról számol be, hogy az ausztrál napi szappanopera hamarosan újrakezdi a forgatási munkálatokat. Persze az nem állítható, hogy a munka a szokásos mederben folyik majd, mert a járványügyi szabályokat a forgatáson is számos, akár extrém megoldással igyekeznek betartani. Nem lesz csók, kézfogás és egyéb testi közelség, és az így keletkezett űrt különféle filmes trükkökkel hidalják majd át. Furcsa lesz, de megoldják, állítja a gyártócég.

A trükkök mellett a stáb távolságtartására is fokozottan figyelnek, senki nem kerülhet másfél méternél közelebb a másikhoz, a stábot pedig felosztják több csoportra, hogy ha netán valaki megbetegszik, akkor ne az egész gyártást kelljen leállítani, csak az adott csoportot. Soha nem lesznek száznál többen a forgatáson, és minden jelen lévőnek legalább négy négyzetméter jut majd, emellett ápoló is jelen lesz a forgatáson. Emellett elhagyják a férfi színészek sminkelését, és ágyjelenetek sem várhatók.

A gyártó szerint fontos, hogy az a több száz ember, aki a stábban dolgozik, folytathassa a munkát, és a nézők millióinak is fontos, hogy a sorozat folytatódjon. Jelenleg, ha nem forgatnak tovább, június közepére fogynának el az epizódok. Magyarországon már szintén újraindult néhány forgatás, a Jóban-rosszban és az Egyszer volt Budán Bödör Gáspár is forog, és a Barátok köztnél is tervben van a munkálatok újraindítása.

Kiemelt kép: Fremantle