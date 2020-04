A koronavírus sem állíthatja meg Gáspár Laci és ByeAlex civakodását

Három karanténműsort is kínál az RTL Klub, kérdés azonban, hogy sikerül-e valamelyiknek is lekötnie a figyelmünket. Eddig erre a megszokott celebarcok helyett remek színészeket felvonultató Segítség! Itthon vagyok! a legesélyesebb.

Sejteni lehetett, hogy a kereskedelmi csatornák is reagálni fognak a koronavírus-járványra, főleg azok után, hogy több műsor forgatása is leállt. A TV2 április elején indította el #maradjotthon című dokurealityjét, melyben hírességek és civilek mutatják be karanténbeli életüket. Egy héttel a műsor indulása után az RTL Klub is becsatlakozott a karanténműsorok sorába, ráadásul rögtön három produkcióval.

Győrfi Pál egy milliót hozott a konyhára

A csatornán péntek este debütált, magát nem szokványos tehetségkutató műsorként jellemző Made in Karantén nem sokban különbözik hagyományos társaitól, csupán annyiban, hogy a koronavírus okozta, speciális helyzetre van felhúzva. Itt egy négytagú zsűri, Gáspár Laci, ByeAlex, Sztarenki Dóra és Szabó Győző választja ki a műsorba beküldött házi videókból az adás legjobbját, melyért egy millió forint üti a szerencsés győztes markát. A videókban a készítők azt mutatják be, hogyan élik meg az önkéntes karantént, és hogyan valósítják meg mindazt, amire korábban nem volt idejük.

A zsűri egy, a járványra figyelmeztető, különböző szimbólumokkal, maszkokkal és kézfertőtlenítővel teletömött stúdióban tekinti meg együtt a beérkezett videókat, miközben élőben is bekapcsolják a versenyzőket, néhány percnyi beszélgetés erejéig. Az első adás elején a zsűritagok is reagálnak röviden a koronavírus következtében kialakult helyzetre. Az X-Faktorhoz hasonlóan ByeAlex és Gáspár Laci már itt összevitatkoznak azon, hogy előbbi eljár néha autókázni, ami Gáspár Laci szerint nagy felelőtlenség, ezért ő szigorúan be is tartja az óvintézkedéseket.

Az első adás versenyzői nagyon hullámzó színvonalú produkciókat mutattak be. Ahogy azt már megszokhattuk a tehetségkutatókban, itt sem maradhatnak ki a legcikibb vagy legunalmasabb versenyszámok, például a bekötött szemmel zoknikat párosító kisfiú vagy a szájához a lábával poharat emelő „tehetség”. Persze, akadtak értékelhető vagy kifejezetten jó produkciók is (a Shallow-t éneklő kamaszlány vagy az ötven fős zenekar külön-külön videóban felvett száma), de a legfőbb probléma nem is az, hogy egyik produkció sem igazán kiemelkedő, ami után tátva maradna a szánk, hanem az, hogy magához a formátumhoz nem találtak ki újdonságokat, otthoni videókból összeállított tehetségkutatót pedig láttunk már, elég csak a néhány évvel ezelőtti Ki Mit Tube-ra gondolnunk.

Az adás győztese és az egy millió forint tulajdonosa Mátyus Arnold lett, akit – oly sok társához hasonlóan – megihletett Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Sztarenki Dóra már Mátyus videójának megtekintése közben megjegyezte, hogy ez sláger lesz. Ez könnyen lehet, de tegyük hozzá, hogy a klip egy-két valóban értékelhető alkotással szemben győzött. Nem mehetünk el szó nélkül amellett a videó mellett például, melyben a jelentkező otthoni házi praktikákat mutatott a karanténban, mint az ablak megragasztása a saját köpetével beborított celluxszal vagy a vécédeszka körbenyalása, miután kézfertőtlenítőt nyom a saját szájába. Ez volt az a produkció mellesleg, melyet látva Gáspár Laci és ByeAlex állva tapsoltak. Egyetértésük azonban nem tartott sokáig, a műsor jó néhány perce ment el azzal itt is, hogy Gáspár Laci ByeAlex szavába vágva magyarázott, majd utóbbi, a legnagyobb nihilből hirtelen ráordított, hogy miért nem mondhatja végig, amit akar.

Szabó Zsófi mindennapjai a peluselhagyással

Szombat esténként két új, karanténműsor közül is választhatunk. A Maradj haza magadnak! című realityben négy ismert ember, ByeAlex, Dér Heni, Gáspár Laci, Szabó Zsófi és családtagjaik karaténbeli mindennapjaiba leshetünk be. A hírességek, akik szigorúan otthonaikból tartják a kapcsolatot egymással, a technika segítségével osztják meg a többiekkel jelenlegi életük mély-és csúcspontjait.

Az első adásból megtudjuk például azt, hogy Szabó Zsófiéknál most szinte minden gyerekük peluselhagyásáról és bilire szoktatásáról szól. Emellett az is kiderül, hogy a színésznő-műsorvezető életében nem hozott akkora változást a koronavírus és a karantén, hiszen eddig is javarészt otthon volt kisfiával, annak viszont örül, hogy férje, Zsolti sokat van most velük. Dér Heniék is gondolkodnak már a babaprojekten párjával, meséli Szabó Zsófinak és ByeAlexnek, bár utóbbit nem igazán köti le a téma. Az énekes tulajdonképpen az egész műsorból kilóg, mert később, a Gáspár Laci által feleségének szervezett, online születésnapi partit is otthagyja. Laci ezt sérelmezi is, úgy tűnik, a következő részekben lesznek ennek még következményei.

Gáspár Laci felborult életéről azon túl nem tudunk meg sok mindent, hogy feleségével, Nikivel összekaptak aznap, pedig a nőnek épp születésnapja van. Szerencsére hamar viszonylag könnyen elpárolog mindkettejük haragja, miután Laci elképesztő spontaneitással megszervezi, hogy a többiek online vigyázzanak kisfiára, amíg Niki meglepetés bulijához bevásárolja a hozzávalókat. Mindezt úgy, hogy a már említett Made in Karanténban pont azért tolja le ByeAlexet, mert az néha kimozdul a a karanténból egy-egy autós kirándulásra.

Sem a ByeAlex-Gáspár Laci hozta, már jól megszokott civakodás, sem Szabó Zsófi cuki kisfia nem tartogat azonban elég érdekességet. Hiányoljuk belőle például azt, hogy milyen változásokat okozott a koronavírus a szereplők életében azon túl, hogy otthon ragadtak. Nem újdonság amúgy a csatornán ez a formátum, pár éve a sajnos csak egy évadot megélt Szelfiben láthattunk hasonlót. Ott a hiperkarmás Bérczesi Robi és a Viva Tv-ben megismert Ada ragadtak többek között kamerát és mutatták be mindennapjaikat, de jóval komolyabb és őszintébb témákat bevállalva.

A mi kis falunk színészei új szerepkörben

A csatorna harmadik karanténos műsora, a Segítség! Itthon vagyok! talán a legérdekesebb a három produkció közül. A mi kis falunk készítői által jegyzett fikciós sorozat szereplőinek életét többé-kevésbé, de valahogyan mindenképpen befolyásolja a járvány okozta új helyzet. A kapcsolattartás (videó)cseten keresztül megy mindenki között, legyen szó szülői értekezletről, esküvőszervezésről vagy munkamegbeszélésről.

A szálak valamennyire összeérnek, azonban a szereplők, például Csuja Imre, Hevér Gábor, Lengyel Tamás, Martinovics Dorina vagy Nagy-Kálózy Eszter végig egyedül vannak a forgatáson, és a stábtól a forgatásra kapott, megfelelő eszközzel, saját maguk veszik fel előre megírt jeleneteiket. A produkcióban kizárólag videócsetben látjuk a szereplőket, de ez egy pillanatra sem zavaró. Különösen humorosra sikerült a Hevér Gábor által alakított alakított, kissé primitív apa szála, de hamar a szívünkbe fogjuk zárni a lányuk esküvőjén vitatkozó elvált házaspárt, főleg a Nagy-Kálózy Eszter által alakított pszichológus karakterét is.

Mindenképpen dicsérendő, hogy az RTL Klub viszonylag hamar, és több, különböző műsorral is reagált a járvány következtében kialakult helyzetre. Azt se felejtsük el, hogy hogy ezek még csak az első részek, ahonnan mindig lehet tovább fejlődni. A három műsor közül egyértelműen a Segítség! Itthon vagyok! a legizgalmasabb, főleg, hogy elég jó színészgárda gyűlt össze benne. A Made in Karantén egyelőre semmiben sem hoz újat, mint más, tehetségkutató társai, a ByeAlex-Gáspár Laci páros pontosan ugyanazt hozza, ami nem biztos, hogy minden nézőt bevonz több adás erejéig. Csak remélni tudjuk, hogy Sztarenki Dóra és Szabó Győző is előtérbe kerülnek, valamint azt is, hogy kreatívabb és színesebb produkciók lesznek láthatóak a továbbiakban.

Kíváncsiak vagyunk, tartogat-e nagy újdonságokat a Maradj haza magadnak!, ami valószínűleg akkor is jó nézettséget produkál, ha nem történik benne semmi extra. Hiszen, valljuk be, mindig szeretünk belepillantani mások életébe, főleg, ha celebekről és hírességekről van szó. És, bár nem biztos, hogy a következő részek bármelyikéből is kiderül, mit kezd Dér Heni vagy Gáspár Laci a jelenlegi helyzetben (hiszen a koronavírus a popszakma számára jelenti az egyik legnagyobb érvágást), sokan így is kíváncsiak lesznek a folytatásra, hiszen egy kicsit olyan, mintha ők is beköltöznének a hírességek otthonaiba.

Kiemelt kép: RTL Klub /Sajtóklub