Na, ki tudja plankelés közben végigmondani József Attila versét?

Azt hinnénk, hogy a költészet és a testedzés két külön világ, de a Suhanj! Alapítvány bizonyította, hogy nagyon is van közös metszetük. A fogyatékkal élőknek sportolási lehetőséget biztosító civil szervezet a költészet napja alkalmából egy videót tett közzé, amiben nem akárhogy emlékeznek meg az ezen a napon született József Attiláról. A alapítvány edzői és vendégei ugyanis plankelés közben szavalják el a költő Nagyon fáj című versét, amelynek visszatérő sora így egészen új jelentéstartományokkal gazdagodik.

És persze mindenkit arra buzdítanak, hogy kövessék a példájukat.

– írják, a részletekről a Facebook-eseményben tudnak tájékozódni, az alapítványt pedig itt lehet támogatni. A kezdeményezéssel amúgy arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy fogyatékkal élő társaink fokozott izolációban élnek.

A kijárási korlátozásokkal most a fogyatékkal élők kettős karanténba kényszerültek. Ha neked ezekben a napokban kényelmetlenséget jelent a bezártság, az izoláció, akkor gondolj azokra, akiknek az életükben nemcsak most van jelen ez az érzés! A SUHANJ! Alapítvány tíz éve azon dolgozik, hogy közösségi sportprogramokat szervezzen számukra és segítsen nekik kitörni a társadalmi karanténból. Ebben segíthetsz most te is