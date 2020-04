Koronavírusban meghalt egy Grammy-díjas countrylegenda

Többek között a Rolling Stone is megírta, hogy John Prine countryzenész 73 évesen vesztette életét a Covid-19 vírus okozta szövődményekben. A halálhírét a család erősítette meg, és közölték, hogy Prine egy Nashville-i kórházban hunyt el.

Az énekes felesége, Fiona Whelan Prine március végén tudatta a nyilvánossággal, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje, miután hazatértek egy európai turnéról, és házi karanténban gyógyul a férjétől elszeparálva. Nem sokkal később Prine-nál is jelentkeztek a tünetek, és kórházi kezelésre szorult.

Amerika az egyik legnagyszerűbb folkzenészét és szövegíróját vesztette el, akit Bob Dylan és Kris Kristofferson is csodált dalszövegei miatt. Az egyszerű, dolgozó ember mindennapjait és gyötrelmeit foglalta dalba. A Hello in There című száma egy idősebb pár magányáról szól, a Sam Stone egy drogfüggő vietnámi veteránról, aki PTSD-ben szenved, a Paradise pedig egy óda a szülei szülővárosához, Kentuckyhoz.

John Prine-t összesen tizenegyszer jelölték Grammy-díjra, és 1991-ben, illetve 2005-ben nyert is a legjobb kortárs folk album kategóriájában.

1998-ban bőrrákkal diagnosztizálták a nyakán, meg kellett műteni, ami a hangját is kicsit megváltoztatta. 2013-ban tüdőrákot állapítottak meg nála, ismét megműtötték, és egy szokatlan terápiával kezelték: le és föl kellett szaladnia a házuk lépcsőjét, majd meg kellett ragadnia a gitárját, mikor még a levegő után kapkodott, hogy elénekeljen két számot.

Kiemelt kép: Scott Dudelson/Getty Images/AFP