Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat

Elmarad idén a Wagner-fesztivál a koronavírus-járvány miatt.

A szervezők sajnálattal tudatják, hogy kénytelenek lemondani a nagy hagyományokra visszatekintő, az operavilág egyik legjelentősebb eseményének számító Wagner-fesztivált. A rendezvény idén július 25-én kezdődött volna. A szervezők szerint a mozgásszabadságot korlátozó járványellenes intézkedések nagyon megnehezítették volna a próbákat, amelyeknek már az elkövetkező napokban el kellett volna kezdődniük – írja az MTI.

Néhány hete a fesztivál igazgatósága még abban reménykedett, hogy a járvány ellenére idén is megtarthatják a Richard Wagner által 1876-ban alapított ünnepi játékokat.

Az idei fesztivál lefújása kihatással lesz több elkövetkező évad programjára is. A Nibelung gyűrűje idei szezonra tervezett új produkciójának premierjét várhatóan csak 2022-ben tudják megtartani, jövőre pedig csak egyetlen új rendezést tudnak színre vinni, A bolygó hollandit.

Nemcsak az európai operarajongókra köszönt be nehéz időszak, a Sydney-i Operaház is bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt online működésre vált: korábbi előadásait az interneten mutatja be, és élő streamingelést is tervez.

Kiemelt kép: Getty Images