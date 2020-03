A Fertőzés látnoki írója szerint a koronavírust is le fogjuk győzni, csak hallgassunk a tudósokra

A járvány kitörése óta kérdezgetik tőle, hogy használt-e időgépet a forgatókönyv írásakor.

Hollywood sokszor nekifutott már a pusztító világjárványok megfilmesítésének, de ilyenkor általában két lépésben eljutott a zombi-apokalipszisig, ami ugyan nagyon izgalmas tud lenni, de – szerencsére – sok köze nincs a valós folyamatokhoz.

Ez alól képez ritka kivételt 2011-es Fertőzés, amelynek alkotói ellenálltak a dramaturgiai túlzások kísértésének. Steven Soderbergh rendező és Scott Z. Burns író célja ugyanis épp a makacs valósághűség volt, így szenzációs fordulatok helyett elismert járványszakértőkkel konzultálva alakították ki a történetet, ami így is épp elég rémisztő lett. A Fertőzést már bemutatója után is a legélethűbb járványfilmnek tartották, de a koronavírus-járvány terjedése egészen új típusú érdeklődést generált iránta: az iTunes-on a legtöbbször letöltött filmek közé került és tömegek hüledeztek rajta, hogy jósolhatta meg ilyen pontosan a mostani történéseket. Mi is írtunk a filmről január végén, amikor a járvány Kínában már tombolt, de még nem jutott el Európába.

A Vulture magazin most interjút készített a Fertőzés forgatókönyvírójával, Scott Z. Burnsszel, aki elmondta, hogy a közösségi oldalai gyakorlatilag felrobbantak a járvány kitörése óta, és eszelős dolgokkal találják meg állandóan.

Teljesen ismeretlen emberek zaklatják például olyan kérdésekkel, hogy tényleg időgéppel utazott-e a jövőbe a film megírásakor, hogy közvetlen összeköttetése van-e Istennel, illetve az Illuminatus rend tagja-e, hogy így látta, mi fog történni csaknem egy évtizeddel később.

Ő pedig mindenkinek csak azt tudja mondani, hogy ő nem orvos és nem is közegészségügyi szakértő, viszont szorosan együtt dolgozott ilyenekkel a történet írása idején. Például Dr. Ian Lipkinnel a Columbia Universityről és Dr. Larry Brillianttel, akik kollégáikhoz hasonlóan gyakran figyelmeztettek arra, hogy a 21. századi társadalmak nincsenek kellőképp felkészülve egy bizonyosan közelgő világjárványra. Burns így most sem tud bölcsebb dolgot ajánlani, csak azt, hogy figyeljünk oda arra, mit mondanak a témában kompetens tudósaink, és próbáljuk betartani az előírásokat.

Mint mondja, Dr. Lipkin rögtön az első találkozásukkor leszögezte, hogy csak akkor hajlandó tanácsadóként részt venni a filmben, ha az tudományosan teljesen helytálló lesz, így lehetősége se nagyon lett volna eltérni a realitástól. Cserébe hamar kiderült, hogy ha közelről kezdjük el vizsgálni, a természetben csaknem minden elképzelhető, így például egy olyan járvány is, ami normál időszakokban teljesen szürreális gondolatnak tűnik.

Burns szerint azonban egy dologra semmiképp nem voltak felkészülve 2011-ben:

A Fertőzés írása közben eszembe sem jutott volna, hogy tényezőként egy olyan kormánnyal számoljak, amelyik nem hisz a tudományban. Most pedig pont ez a helyzet

– mondja, utalva Donald Trump szerinte felelőtlen viselkedésére. Az interjú azonban optimista hangvétellel zárul. Burns ugyanis emlékeztet mindenkit arra, hogy a 20. században a koronavírusnál sokkal fertőzőbb és halálosabb járványokkal is szembesült az emberiség, mint például a feketehimlő, a gyermekbénulás vagy a kanyaró, és a tudomány segítségével azokat is mind visszaszorította.

Tehát elképesztő eredményeket értünk el ezen a téren, ezen a mostanin is túl leszünk egyszer.

