Olyan zöld a Sziget, díjat kapott érte

Már a második idei zöld tevékenységét méltató nemzetközi elismerését zsebelhette be a Sziget az A Greener Festival (AGF) Awards díjátadón, ahol a legzöldebb fesztiválokat (is) keresték. A Sziget a Greener Innovations kategóriában bizonyult a legjobbnak, éspedig egy gasztro-innovációval. A tavalyi fesztiválon ugyanis a fenntartható táplálkozást népszerűsítő étkezőblokkban, a Mama Earth Eateryben olyan ételeket lehetett kapni, melyek előállítása alacsony széndioxid-kibocsátással járt, az innen származó ételmaradék, lebomló műanyagból készült evőeszközöket és tányérokat pedig – a ProfiKomp Zrt. komposztálási technológiájának hála – helyben fel is dolgozták egy mobil komposztáló-berendezéssel, az így elkészült humuszt pedig az Óbudai-sziget rekultivációjára fordítják majd. A helyszínen „látványlabor” is működött, ahol a komposztálás folyamatát ismerhették meg az érdeklődők.

Természetesen itt nincs vége a fenntarthatósági törekvéseinknek a Sziget kiemelt küldetése a fenntartható fesztiválozás alapjainak megteremtése, ezért is dolgozott ki egy hosszútávú tervet ennek kapcsán, amit áprilisban a Föld Napja alkalmával fogunk bemutatni

– mondta el Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. A Sziget 2020-ban augusztus 5 és 11. között lesz, és már egész sok fellépő kilétét nyilvánosságra hozták, erről itt írtunk.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu