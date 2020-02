A Strokes és Dua Lipa is fellép az idei Szigeten

Bejelentették az idén augusztus 5. és 11. között megrendezett Sziget fesztivál első fellépőit. Két évvel ezelőtti koncertje után visszatér Dua Lipa, de a nyáron Svédországban börtönbe került A$AP Rocky amerikai rapper is fellép a fesztiválon. Jön még Calvin Harris, Major Lazer, a Kings of Leon és először története során Magyarországra látogat a Strokes is. Kádár Tamás, a Sziget főszervezője elmondta, hogy az idei előadók között ugyanúgy megtalálhatók nagy sztárok, visszatérő kedvencek és számos kurrens zenei csemege, nagy ívet húzva földrajzilag és műfajilag egyaránt.

Az idei lineup-ban bizonyára mindenki talál magának kedvére való fellépőket illetve felfedezhet számos újdonságot

– tette hozzá.

Néhány fellépő még a most bejelentettekből, a teljes névsor itt található:

Lewis Capaldi

Stormzy

Foals

Mark Ronson

Foster The People

Diplo

FKA twigs

Kaytranada

Keane

Glass Animals

Parquet Courts

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu