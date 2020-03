Abaházi Csaba: Eddig nem trágárkodtam

Ahogy mi is beszámoltunk róla, hétfő reggel azonnali hatállyal kirúgták Abaházi Csabát a Sláger FM-től, miután egy műsor reklámideje alatt pénteken azt mondta, „kurva anyádat”, mikrofonja azonban éles maradt ezen idő alatt is. A műsorvezető egyik unokatestvére szerint ez egy jó ürügy volt a vezetőségnek arra, hogy kirúgják a műsorvezetőt, aki más rádiókkal is tárgyalt.

Radu Morar, a Sláger FM-et működtető Tematic Media Group tulajdonosa szerint nem ez volt az első alkalom, hogy Abaházi vétett az ellen az alapvető szabály ellen, hogy rádióstúdióban nem szabad káromkodni.

Abaházi a Blikknek elmondta, nem volt ezt megelőző, hasonló incidens.

Eddig nem trágárkodtam, következésképp nem emlékszem, hogy ilyesmiért valaha is figyelmeztetni kellett volna… Egy nagyon lájtos műsort készítettünk, kifejezetten figyeltem arra, hogy a rádió és a médiahatóság által előírtakat betartsuk. Oknak ok volt ez az elköszönésre, csak nem jó. Aki nem akar, ne dolgozzon velem, de elbúcsúzni lehet egyszerűen is

– mondta, majd hozzátette, nem kell izgulnia, hogy sokáig munka nélkül maradok, annyian hívták az elmúlt egy napban.

Az elmúlt év végén, amikor kirúgtak minket a reggeli műsorból, szabadúszó lettem, többen érdeklődtek, hogyan képzelem el a jövőmet. Akkor is nyitott voltam a lehetőségekre, most is az vagyok.

